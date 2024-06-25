Я роблю все те, що і на телебаченні. Виграв у "танцях": Тищенко приїхав у суд

Нардеп Микола Тищенко прибув у залу Київського Печерського районного суду, який буде обирати йому запобіжний захід. Слідчі ДБР вручили Тищенку підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця.

Джерело: трансляція засідання суду, "Суспільне"

Деталі: Нардеп у залі суду заперечив інформацію про те, що він розбив свій телефон під час вручення підозри. Спочатку він запитав у журналістів, звідки у них ця інформація, а потім заявив, що вона неправдива.

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Крім того, на питання, чи прийде на засідання його помічниця, яка знімала на відео військовий квиток ексоборонця, він назвав присутніх "аб’юзерами", бо жодна "маленька дівчина не повинна бачити, як б’ються чоловіки".

На питання, чи є його розлучення фіктивним і, чи проживає він зі своєю офіційно колишньою дружиною, він попросив пояснити, що означає "фіктивне розлучення".

Також він заявив, що у парламенті не користується жодними пільгами і не отримував жодних надбавок.

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Тищенко у залі суду, до початку засідання заявив, що прийшов у Верховну Раду, щоб допомагати українцям.

Пряма мова: "Я роблю все те, що і демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як і навчав молодь у "Майстер Шефі", "Ревізорі", виграв у "танцях", у "Форті Баярд". Всюди я був взірцем і був прикладом. Все я робив, щоб Україну цінували і поважали".

Деталі: Нардеп додав, що у майбутньому всі представники ботоферм можуть стати нардепами: "Так що готуйтесь". За словами Тищенка, він з ними бореться, але ніхто про це не говорить, а вірить фейкам.

Раніше Тищенко заявляв, що колишній боєць спецпідрозділу Kraken Дмитро "Сина" Павлов нібито має причетність до ботоферм: "Він там є начальником безпеки ботоферми "Девʼяточки", яка налічує 120 кол-центрів по Україні".

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