Я делаю все то, что и на телевидении. Выиграл в "танцах": Тищенко приехал в суд

Нардеп Николай Тищенко прибыл в зал Киевского Печерского районного суда, который будет избирать ему меру пресечения. Следователи ГБР вручили Тищенко подозрение по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего.

Источник: трансляция заседания суда, "Суспільне"

Детали: Нардеп в зале суда опроверг информацию о том, что он разбил свой телефон во время вручения подозрения. Сначала он спросил у журналистов, откуда у них эта информация, а затем заявил, что она ложная.

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Кроме того, на вопрос, придет ли на заседание его помощница, которая снимала на видео военный билет экс-соборонца, он назвал присутствующих "абьюзерами", потому что ни одна "маленькая девушка не должна видеть, как дерутся мужчины".

На вопрос, является ли его развод фиктивным и проживает ли он со своей официально бывшей женой, он попросил объяснить, что означает "фиктивный развод".

Также он заявил, что в парламенте не пользуется никакими льготами и не получал никаких надбавок.

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Тищенко в зале суда, до начала заседания заявил, что пришел в Верховную Раду, чтобы помогать украинцам.

Прямая речь: "Я делаю все то, что и демонстрировал на телевидении. Я делаю все то, как и учил молодежь в "Мастер Шефе", "Ревизоре", выиграл в "танцах", в "Форте Баярд". Всюду я был образцом и был примером. Все я делал, чтобы Украину ценили и уважали".

Детали: Нардеп добавил, что в будущем все представители ботоферм могут стать нардепами: "Так что готовьтесь". По словам Тищенко, он с ними борется, но никто об этом не говорит, а верит фейкам.

Ранее Тищенко заявлял, что бывший боец спецподразделения Kraken Дмитрий "Сына" Павлов якобы имеет причастность к ботофермам: "Он там является начальником безопасности ботофермы "Девяточки", которая насчитывает 120 колл-центров по Украине".

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