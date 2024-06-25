Україна вимагатиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського журналіста-опозиціонера
Вівторок, 25 червня 2024, 20:45
Офіс генерального прокурора розпочинає екстрадиційну процедуру щодо підозрюваних у замаху на вбивство казахського журналіста і опозиціонера Айдоса Садикова.
Джерело: відповідь ОГП на запит "Радіо Свобода"
Дослівно: "Офіс генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині".
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Що передувало:
- У Києві у Шевченківському районі вдень 18 червня невідомий підійшов до авто і вистрілив у казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова, який перебував у машині.
- Дружина Садикова повідомила, що її чоловік перебуває в реанімації у важкому стані. Вона також переконана, що до замаху причетний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
- Згодом стало відомо, що підозрювані в замаху перетнули кордон із Молдовою в день злочину, їх оголосили в міжнародний розшук.
- Токаєв, коментуючи напад на казахстанського журналіста Айдоса Садикова в Києві 18 червня, заявив, що в разі необхідності офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування.
- 22 червня одного з підозрюваних у замаху на Садикова Алтай Жаканбаєва затримали в Казахстані після того, як він сам звернувся до органів внутрішніх справ.