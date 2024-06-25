Україна вимагатиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського журналіста-опозиціонера

Офіс генерального прокурора розпочинає екстрадиційну процедуру щодо підозрюваних у замаху на вбивство казахського журналіста і опозиціонера Айдоса Садикова.

Джерело: відповідь ОГП на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Офіс генерального прокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Республіки Казахстан про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині".

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