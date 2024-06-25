Украина потребует экстрадиции подозреваемых в покушении на казахского журналиста-оппозиционера

Офис генерального прокурора начинает экстрадиционную процедуру по подозреваемым в покушении на убийство казахского журналиста и оппозиционера Айдоса Садыкова.

Источник: ответ ОГП на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "Офис генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении".

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