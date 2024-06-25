Украина потребует экстрадиции подозреваемых в покушении на казахского журналиста-оппозиционера
Вторник, 25 июня 2024, 20:45
Офис генерального прокурора начинает экстрадиционную процедуру по подозреваемым в покушении на убийство казахского журналиста и оппозиционера Айдоса Садыкова.
Источник: ответ ОГП на запрос "Радио Свобода"
Дословно: "Офис генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении".
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Предыстория:
- В Киеве в Шевченковском районе днем 18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
- Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
- Позже стало известно, что подозреваемые в покушении пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.
- Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.
- 22 июня один из подозреваемых в покушении на Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел.