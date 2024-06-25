Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Украина потребует экстрадиции подозреваемых в покушении на казахского журналиста-оппозиционера

Татьяна ОлейникВторник, 25 июня 2024, 20:45
Украина потребует экстрадиции подозреваемых в покушении на казахского журналиста-оппозиционера
Фото: Айдос Садыков (скриншот видео)

Офис генерального прокурора начинает экстрадиционную процедуру по подозреваемым в покушении на убийство казахского журналиста и оппозиционера Айдоса Садыкова.

Источник: ответ ОГП на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "Офис генерального прокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Республики Казахстан об экстрадиции двух лиц, подозреваемых в особо тяжком преступлении".

Реклама:

Предыстория:

  • В Киеве в Шевченковском районе днем ​​18 июня неизвестный подошел к автомобилю и выстрелил в находившегося в машине казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.
  • Жена Садыкова сообщила, что ее муж находится в реанимации в тяжелом состоянии. Она также убеждена, что к покушению причастен президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.
  • Позже стало известно, что подозреваемые в покушении пересекли границу с Молдовой в день преступления, они объявлены в международный розыск.
  • Токаев, комментируя нападение на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве 18 июня, заявил, что в случае необходимости официальные органы Казахстана готовы присоединиться к расследованию.
  • 22 июня один из подозреваемых в покушении на Садыкова Алтай Жаканбаев был задержан в Казахстане после того, как сам обратился в органы внутренних дел.

Темы: Казахстанкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Британии уходит в отставку после провала на парламентских выборах

Опрос: 65% украинцев одобряют соглашения по безопасности с партнерами, но сомневаются в их эффективности

Столтенберг: Надеюсь Украина станет членом НАТО в ближайшие 10 лет

5 июля с 11:00 до 15:00 в Украине уменьшат объемы отключений света: причина

Байден попросил не планировать мероприятий после 20.00, потому что ему нужно больше спать – СМИ

"Решалово" на таможне: пасынку директора института судэкспертиз объявили подозрение − СМИ

Все новости...
Казахстан
Казахский журналист Садыков после покушения находится в глубокой коме – жена
В Казахстане сдался один из подозреваемых в покушении на казахского оппозиционера в Киеве
Подозреваемые в покушении на казахского оппозиционера в Киеве сбежали в Молдову: объявлен розыск
Последние новости
13:19
Евро-2024Испания - Германия, Португалия - Франция: прогноз редакции Чемпиона на четвертьфиналы ЧЕ
13:15
Посол Германии: Третий ЗРК Patriot уже в Украине
13:04
В России перестали выдавать семейные ипотеки, вопреки указаниям Путина
13:00
Мелодии в современных хитах становятся все проще – исследование
13:00
Премьер Британии уходит в отставку после провала на парламентских выборах
12:58
В Минагрополитики улучшили прогноз урожая на 5%
12:56
фото Орбан уже прилетел в Москву, говорит, что это "миротворческая миссия"
12:50
Китай наконец-то начал содействовать США в преодолении наркотического кризиса
12:47
Евро-2024Главный тренер Испании про матч с Германией: это мог быть финал Евро
12:45
ЕС передал мобильные ЦПАУ для шести громад
Все новости...
Реклама:
Реклама: