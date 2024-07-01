Слідство.Інфо: Майже 6,5 тисячі чиновників задекларували за 2023 рік виграшів на 156 мільйонів гривень

У 2023 році майже шість з половиною тисяч посадовців показали в деклараціях понад 156 мільйонів гривень виграшів на різних онлайн-платформах.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"

Деталі: До такого висновку прийшли журналісти проєкту, проаналізувавши декларації публічних службовців. Найчастіше чиновники декларували виграші від ТОВ "Спейсикс" ("Космолот"), ТОВ "Слотс Ю.Ей.", ТОВ "ВБет Україна" та ТОВ "Геймдев". А також — від гральної компанії "Паріматч", яка у березні 2023 року потрапила під санкції РНБО.

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Найбільший виграш склав майже 44 мільйони гривень, який вказала у своїй декларації поліцейська патрульної поліції Косівського районного відділу поліції Івано-Франківської області Ольга Худик. Вона зазначила, що це виграш її чоловіка Олега, який працює оперуповноваженим у тому ж райвідділі поліції. Проте під час спілкування з журналістами чоловік повідомив, що ніколи не робив ставок і це помилка.

Слідство. Інфо

Окремо вдалося встановити багато випадків, коли батьки-посадовці декларували виграші своїх дітей.

Дослівно: "Ірина Тимошенко, керівниця служби з питань безпеки критичної інфраструктури апарату РНБО, задекларувала трохи більше 2 тисяч гривень виграшу своєї доньки — Тимошенко Катерини, яка, до речі, теж займає державну посаду у Держспецзв’язку.

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У коментарі журналістам жінка пояснює, що до онлайн-казино ставиться негативно і сама у такому "ніколи не брала участь".

Роман Світличний — суддя Зарічненського районного суду Рівненської області. За 2023 рік він задекларував аж три виграші свого сина Олега на загальну суму понад 70 тисяч гривень.

Посадовець пояснює, що син через виграші втратив великий кредит довіри: "Він так вигравав, що ми з його мамою мусили зарплату віддати. Шістдесят тисяч віддали. Він грав у казино, програвав, потім брав кредити, і так по колу".

Суддя додає, що зараз його син виправився і працює державним виконавцем".

Деталі: Чиновники в коментарях пояснюють своє азартне захоплення негативними подіями в житті, або ж пошуком додаткових джерел заробітку, оскільки офіційно держпосади не дозволяють займатися підприємництвом, а офіційних зарплат не вистачає.

"Саме таку версію озвучив Віталій Никоненко, начальник відділу управління персоналом апарату Ізюмської райдержадміністрації. Лише за 2023 рік чоловік декларує два призи — 335 тисяч гривень від оператора державних лотерей "МСЛ" і майже 118 тисяч гривень від букмекерської компанії "ФАВБЕТ", - йдеться у розслідуванні.

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