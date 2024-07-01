По всій території України оголошували тривогу: в повітрі були два МіГи
Понеділок, 1 липня 2024, 16:33
Вдень 1 липня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 50 хвилин.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Дослівно: "Увага!
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Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Оновлено: О 16.58 ПС повідомлили про зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ.
О 17.18 було оголошено відбій.