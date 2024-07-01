По всей территории Украины объявляли тревогу: в воздухе были два МиГа
Понедельник, 1 июля 2024, 16:33
Днем 1 июля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 50 минут.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Дословно: "Внимание!
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Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Обновлено: В 16.58 ВС сообщили о взлете еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ.
В 17.18 был объявлен отбой.