У КМВА уточнили, що через удар росіян по Києву загинули 33 людини, а не 34
У КМВА після додаткових експертиз уточнили, що внаслідок російського ракетного удару по столиці 8 липня загинули 33 людини, а не 34, як зазначали раніше.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко, КМДА, речник ДСНС Павло Петров у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Попка: "Станом на ранок, 09:00 від ракетного удару 08.07.2024 в Києві загинуло вже 34 людини".
Деталі: Згодом у Київській міській державній адміністрації уточнили інформацію щодо кількості загиблих.
"Зокрема, в лікарні "Охматдит" загинули 2 особи, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського – 14 осіб, з них – 5 дітей, у бізнес-центрі "Домініон" – 7 осіб, у клініці "Адоніс" – 9. Неподалік станції метро "Лук'янівська" загинули 2 особи", – написали в КМДА.
Доповнено: У коментарі "Українській правді" речник ДСНС Павло Петров повідомив, що не має інформації щодо 34 загиблого. За даними ДСНС, від ракетного удару 8 липня загинули 33 людини, з них 5 дітей, і 121 людина постраждала.
Раніше ДСНС повідомляла, що аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві завершено.
Оновлено: О 13.11 начальник КМВА Сергій Попко спростував свою інформацію про збільшення кількості загиблих до 34 людей.
Пряма мова Попка: "Після проведених додаткових експертиз уточнена кількість загиблих від ракетного удару 08.07.2024. В Києві загинуло 33 людини, а не 34 як зазначалося у попередніх оперативних зведеннях".
Передісторія:
- 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. У Києві поцілили по лікарні Охматдит, приватній клініці ADONIS та житлових будинках.
- В Охматдиті загинуло 2 дорослих (одна з них лікарка).
- В одному з будинків у Шевченківському районі у результаті удару зруйнований цілий під’їзд − загинуло 13 осіб. На промисловому об’єкті у Шевченківсьоиу районі загинуло 2 особи.
- У Солом’янському районі пошкоджено бізнес-центр "Доміно" − загинули 7 людей.
- У Дніпровському районі частково зруйнована 4-поверхова будівля клініки ADONIS − загинуло 9 осіб.