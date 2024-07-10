У КМВА уточнили, що через удар росіян по Києву загинули 33 людини, а не 34

У КМВА після додаткових експертиз уточнили, що внаслідок російського ракетного удару по столиці 8 липня загинули 33 людини, а не 34, як зазначали раніше.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко, КМДА, речник ДСНС Павло Петров у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Попка: "Станом на ранок, 09:00 від ракетного удару 08.07.2024 в Києві загинуло вже 34 людини".

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Деталі: Згодом у Київській міській державній адміністрації уточнили інформацію щодо кількості загиблих.

"Зокрема, в лікарні "Охматдит" загинули 2 особи, у житловому будинку на вул. Володимира Сальського – 14 осіб, з них – 5 дітей, у бізнес-центрі "Домініон" – 7 осіб, у клініці "Адоніс" – 9. Неподалік станції метро "Лук'янівська" загинули 2 особи", – написали в КМДА.

Доповнено: У коментарі "Українській правді" речник ДСНС Павло Петров повідомив, що не має інформації щодо 34 загиблого. За даними ДСНС, від ракетного удару 8 липня загинули 33 людини, з них 5 дітей, і 121 людина постраждала.

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Раніше ДСНС повідомляла, що аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві завершено.

Оновлено: О 13.11 начальник КМВА Сергій Попко спростував свою інформацію про збільшення кількості загиблих до 34 людей.

Пряма мова Попка: "Після проведених додаткових експертиз уточнена кількість загиблих від ракетного удару 08.07.2024. В Києві загинуло 33 людини, а не 34 як зазначалося у попередніх оперативних зведеннях".

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