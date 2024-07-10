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В КГВА уточнили, что из-за удара россиян по Киеву погибли 33 человека, а не 34

Анастасия ПроцСреда, 10 июля 2024, 13:25
В КГВА уточнили, что из-за удара россиян по Киеву погибли 33 человека, а не 34
ПОСЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОГО УДАРА В КИЕВЕ. ФОТО БОГДАНА КУТЕПОВА, УП

В КГВА после дополнительных экспертиз уточнили, что в результате российского ракетного удара по столице 8 июля погибли 33 человека, а не 34, как отмечалось ранее.

Источник: начальник КГВА Сергей ПопкоКГГА, представитель ГСЧС Павел Петров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Попко: "По состоянию на утро, 09:00 от ракетного удара 08.07.2024 в Киеве погибло уже 34 человека".

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Детали: Впоследствии в Киевской городской государственной администрации уточнили информацию о количестве погибших.

"В частности, в больнице "Охматдет" погибли 2 человека, в жилом доме на ул. Владимира Сальского – 14 человек, из них – 5 детей, в бизнес-центре "Доминион" – 7 человек, в клинике "Адонис" – 9. Неподалеку станции метро "Лукьяновская" погибли 2 человека", – написали в КГГА.

Дополнено: В комментарии "Украинской правде" представитель ГСЧС Павел Петров сообщил, что не располагает информацией о 34 погибших. По данным ГСЧС, от ракетного удара 8 июля погибли 33 человека, из них 5 детей, и 121 человек пострадал. 

ВИДЕО ДНЯ

Ранее ГСЧС сообщала, что аварийно-спасательные и восстановительные работы в Киеве завершены.

Обновлено: В 13.11 начальник КГВА Сергей Попко опроверг свою информацию об увеличении количества погибших до 34 человек.

Прямая речь Попко: "После проведенных дополнительных экспертиз уточнено количество погибших от ракетного удара 08.07.2024. В Киеве погибло 33 человека, а не 34 как отмечалось в предыдущих оперативных сводках".

Предыстория:

Темы: Киевракетный ударжертвы
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