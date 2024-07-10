В КГВА уточнили, что из-за удара россиян по Киеву погибли 33 человека, а не 34
В КГВА после дополнительных экспертиз уточнили, что в результате российского ракетного удара по столице 8 июля погибли 33 человека, а не 34, как отмечалось ранее.
Источник: начальник КГВА Сергей Попко, КГГА, представитель ГСЧС Павел Петров в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Попко: "По состоянию на утро, 09:00 от ракетного удара 08.07.2024 в Киеве погибло уже 34 человека".
Детали: Впоследствии в Киевской городской государственной администрации уточнили информацию о количестве погибших.
"В частности, в больнице "Охматдет" погибли 2 человека, в жилом доме на ул. Владимира Сальского – 14 человек, из них – 5 детей, в бизнес-центре "Доминион" – 7 человек, в клинике "Адонис" – 9. Неподалеку станции метро "Лукьяновская" погибли 2 человека", – написали в КГГА.
Дополнено: В комментарии "Украинской правде" представитель ГСЧС Павел Петров сообщил, что не располагает информацией о 34 погибших. По данным ГСЧС, от ракетного удара 8 июля погибли 33 человека, из них 5 детей, и 121 человек пострадал.
Ранее ГСЧС сообщала, что аварийно-спасательные и восстановительные работы в Киеве завершены.
Обновлено: В 13.11 начальник КГВА Сергей Попко опроверг свою информацию об увеличении количества погибших до 34 человек.
Прямая речь Попко: "После проведенных дополнительных экспертиз уточнено количество погибших от ракетного удара 08.07.2024. В Киеве погибло 33 человека, а не 34 как отмечалось в предыдущих оперативных сводках".
Предыстория:
- 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве попали по больнице Охматдет, частной клинике ADONIS и жилых домах.
- В Охматдете погибли 2 взрослых (одна из них врач).
- В одном из домов в Шевченковском районе в результате удара разрушен целый подъезд − погибло 13 человек. На промышленном объекте в Шевченковском районе погибли 2 человека.
- В Соломенском районе поврежден бизнес-центр "Домино" − погибли 7 человек.
- В Днепровском районе частично разрушено 4-этажное здание клиники ADONIS − погибли 9 человек.