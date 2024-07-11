У Росії за кримінальною статтею оголосили в розшук співзасновника "Приватбанку" Боголюбова

Російське МВС оголосило в розшук за кримінальною статтею співзасновника "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова, якому нещодавно Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру в незаконному перетині кордону 24 червня.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на МВС РФ

Деталі: За даними журналістів, картка Боголюбова з’явилась у базі даних російського МВС. Зазначається, що бізнесмена розшукують за кримінальною статтею, однак за якою саме, не уточнюють.

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фото: ТАСС

Читати більше про виїзд Боголюбова з України в матеріалі УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".

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