У Росії за кримінальною статтею оголосили в розшук співзасновника "Приватбанку" Боголюбова
Четвер, 11 липня 2024, 12:22
Російське МВС оголосило в розшук за кримінальною статтею співзасновника "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова, якому нещодавно Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру в незаконному перетині кордону 24 червня.
Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на МВС РФ
Деталі: За даними журналістів, картка Боголюбова з’явилась у базі даних російського МВС. Зазначається, що бізнесмена розшукують за кримінальною статтею, однак за якою саме, не уточнюють.
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Читати більше про виїзд Боголюбова з України в матеріалі УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".
Передісторія:
- 7 липня "Українській правді" стало відомо, що Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Холм. Причиною втечі джерела УП назвали те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".
- 8 липня УП стало відомо, що ДБР розслідує незаконний виїзд з України Боголюбова.
- Сам бізнесмен стверджує, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах. За словами пресслужби Боголюбова, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні.
- Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович.
- 10 липня колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов в інтерв’ю "Українській правді" повідомив, що не знає, чи повернеться в Україну.