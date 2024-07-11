Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Росії за кримінальною статтею оголосили в розшук співзасновника "Приватбанку" Боголюбова

Анастасія ПроцЧетвер, 11 липня 2024, 12:22
У Росії за кримінальною статтею оголосили в розшук співзасновника Приватбанку Боголюбова
ГЕННАДІЙ БОГОЛЮБОВ. ФОТО FORBES

Російське МВС оголосило в розшук за кримінальною статтею співзасновника "ПриватБанку" Геннадія Боголюбова, якому нещодавно Державне бюро розслідувань заочно повідомило про підозру в незаконному перетині кордону 24 червня.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода" з посиланням на МВС РФ

Деталі: За даними журналістів, картка Боголюбова з’явилась у  базі даних російського МВС. Зазначається, що бізнесмена розшукують за кримінальною статтею, однак за якою саме, не уточнюють.

Реклама:
 
фото: ТАСС

Читати більше про виїзд Боголюбова з України в матеріалі УП "Пасажир в останньому купе. Як олігарх Геннадій Боголюбов виїжджав з країни".

Передісторія:

  • 7 липня "Українській правді" стало відомо, що Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Холм. Причиною втечі джерела УП назвали те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку". 
  • 8 липня УП стало відомо, що ДБР розслідує незаконний виїзд з України Боголюбова.
  • Сам бізнесмен стверджує, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах. За словами пресслужби Боголюбова, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні.
  • Правоохоронці заочно повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович. 
  • 10 липня колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов в інтерв’ю "Українській правді" повідомив, що не знає, чи повернеться в Україну.

Теми: РосіяБоголюбовПриватбанкрозшук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Росія
У Росії заявили, що не братимуть участі у другому Саміті миру
Росіяни продовжують наступ на Харківському напрямку, на фронті 146 боєзіткнень – Генштаб
Сили оборони вже відмінусували понад 555 тисяч окупантів
Останні новини
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Усі новини...
Реклама:
Реклама: