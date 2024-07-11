В России по уголовной статье объявили в розыск соучредителя "Приватбанка" Боголюбова

Российское МВД объявило в розыск по уголовной статье соучредителя "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова, которому недавно Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении в незаконном пересечении границы 24 июня.

Источник: российская служба "Радио Свобода" со ссылкой на МВД РФ

Детали: По данным журналистов, карточка Боголюбова появилась в базе данных российского МВД. Отмечается, что бизнесмена разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно, не уточняют.

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ФОТО: ТАСС

Читать больше о выезде Боголюбова из Украины в материале УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".

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