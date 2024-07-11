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В России по уголовной статье объявили в розыск соучредителя "Приватбанка" Боголюбова

Анастасия ПроцЧетверг, 11 июля 2024, 12:22
В России по уголовной статье объявили в розыск соучредителя Приватбанка Боголюбова
ГЕННАДІЙ БОГОЛЮБОВ. ФОТО FORBES

Российское МВД объявило в розыск по уголовной статье соучредителя "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова, которому недавно Государственное бюро расследований заочно сообщило о подозрении в незаконном пересечении границы 24 июня.

Источник: российская служба "Радио Свобода" со ссылкой на МВД РФ

Детали: По данным журналистов, карточка Боголюбова появилась в базе данных российского МВД. Отмечается, что бизнесмена разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно, не уточняют.

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ФОТО: ТАСС

Читать больше о выезде Боголюбова из Украины в материале УП "Пассажир в последнем купе. Как олигарх Геннадий Боголюбов выезжал из страны".

Предыстория:

  • 7 июля "Украинской правде" стало известно, что Геннадий Боголюбов незаконно выехал из Украины по поддельным документам в ночь на 24 июня поездом Киев – Холм. Причиной побега источники УП назвали то, что Бюро экономической безопасности готовит ему подозрение в деле "Приватбанка". 
  • 8 июля УП стало известно, что ГБР расследует незаконный выезд из Украины Боголюбова.
  • Сам бизнесмен утверждает, что пересек границу Украины на выезд на законных основаниях. По словам пресс-службы Боголюбова, бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние.
  • Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему совладельцу "Приватбанка" Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы 24 июня. По версии ГБР, Боголюбов покинул страну по паспорту другого лица. Это – житель Волынской области, 67-летний Сюмак Николай Куприянович. 
  • 10 июля бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов в интервью "Украинской правде" сообщил, что не знает, вернется ли в Украину.

Темы: РосcияБоголюбовПриватбанкрозыск
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