Зеленський побажав Трампу швидкого одужання після замаху

Президент Володимир Зеленський відреагував на стрілянину під час мітингу кандидата у президенти США Дональда Трампа та побажав йому швидкого одужання.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Я з жахом дізнався про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсильванії.

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Таке насильство не має жодного виправдання і не має місця ніде у світі. Насильство ніколи не повинно перемагати.

Я з полегшенням дізнався, що Дональд Трамп зараз у безпеці, і бажаю йому якнайшвидшого одужання. Висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу, учасниці мітингу.

Я бажаю сили всім, хто жахнувся цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла з цього сильнішою".

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