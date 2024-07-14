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Зеленський побажав Трампу швидкого одужання після замаху

Роман ПетренкоНеділя, 14 липня 2024, 08:37
Зеленський побажав Трампу швидкого одужання після замаху
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відреагував на стрілянину під час мітингу кандидата у президенти США Дональда Трампа та побажав йому швидкого одужання.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Я з жахом дізнався про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсильванії.

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Таке насильство не має жодного виправдання і не має місця ніде у світі. Насильство ніколи не повинно перемагати.

Я з полегшенням дізнався, що Дональд Трамп зараз у безпеці, і бажаю йому якнайшвидшого одужання. Висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу, учасниці мітингу.

Я бажаю сили всім, хто жахнувся цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла з цього сильнішою".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Під час виступу Трампа в Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Трампа евакуювали зі сцени.
  • За даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу Трампа, "нейтралізований", також під час стрілянини загинув глядач.
  • Президент США Джо Байден засудив стрілянину під час виступу Трампа, додавши, що "в Америці немає місця такому насильству".
  • Трамп повідомив, що під час стрілянини в Пенсильванії дістав поранення вуха.

Теми: ТрампЗеленськийСША
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