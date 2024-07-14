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Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления после покушения

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 июля 2024, 08:37
Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления после покушения
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Я с ужасом узнал о стрельбе в бывшего президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании.

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Такое насилие не имеет никакого оправдания и не имеет места нигде в мире. Насилие никогда не должно побеждать.

Я с облегчением узнал, что Дональд Трамп сейчас в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения, участницы митинга.

Я желаю силы всем, кто ужаснулся этому событию. Я желаю, чтобы Америка вышла из этого сильнее".

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Что предшествовало:

  • Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.
  • По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.
  • Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".
  • Трамп сообщил, что во время стрельбы в Пенсильвании получил ранение уха.

Темы: ТрампЗеленскийСША
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