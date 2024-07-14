Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления после покушения

Президент Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Я с ужасом узнал о стрельбе в бывшего президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании.

Реклама:

Такое насилие не имеет никакого оправдания и не имеет места нигде в мире. Насилие никогда не должно побеждать.

Я с облегчением узнал, что Дональд Трамп сейчас в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения, участницы митинга.

Я желаю силы всем, кто ужаснулся этому событию. Я желаю, чтобы Америка вышла из этого сильнее".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: