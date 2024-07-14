Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления после покушения
Президент Владимир Зеленский отреагировал на стрельбу во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Я с ужасом узнал о стрельбе в бывшего президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании.
Такое насилие не имеет никакого оправдания и не имеет места нигде в мире. Насилие никогда не должно побеждать.
Я с облегчением узнал, что Дональд Трамп сейчас в безопасности, и желаю ему скорейшего выздоровления. Выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения, участницы митинга.
Я желаю силы всем, кто ужаснулся этому событию. Я желаю, чтобы Америка вышла из этого сильнее".
Что предшествовало:
- Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.
- По данным издания CNN, стрелок, причастный к инциденту во время митинга Трампа, "нейтрализован", также во время стрельбы погиб зритель.
- Президент США Джо Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".
- Трамп сообщил, что во время стрельбы в Пенсильвании получил ранение уха.