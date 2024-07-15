Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Расследование покушения на Трампа будет "быстрым и тщательным" – Байден

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 июля 2024, 00:48
Расследование покушения на Трампа будет быстрым и тщательным – Байден
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден во второй раз осудил покушение на бывшего президента Дональда Трампа и объявил ряд мер по расследованию нападения и укреплению безопасности.

Источник: Байден, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "В Америке нет места такому роду насилия, или, честно говоря, любому насилию. Попытка убийства противоречит всему, за что мы выступаем как страна. Всему... Единство – самая неуловимая цель, но ничто не является столь важным сейчас, как единство".

Реклама:

Детали: В своем втором обращении к стране после субботнего покушения на Трампа американский президент объявил ряд мер по расследованию нападения и укреплению безопасности:

Байден приказал провести независимый обзор мер безопасности на события в субботу. Результаты расследования будут обнародованы, объявил президент США.

  • Служба безопасности США, по указанию президента, проведет обзор мер безопасности перед съездом Республиканской партии в Милуоки. Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что направляется в Милуоки в воскресенье. Ожидается, что съезд утвердит его кандидатом от партии на президентских выборах.
  • Бывший президент Трамп продолжит иметь доступ ко всем возможностям безопасности. "Я постоянно указываю Секретной службе предоставлять ему все ресурсы, возможности и защиту, необходимые для обеспечения его безопасности на постоянной основе", – сказал президент в обращении.
  • Байден призвал американцев не делать поспешных выводов о политической принадлежности нападавшего, а дать ФБР время полностью расследовать инцидент. Он подчеркнул, что расследование будет "быстрым и тщательным".

У нас "еще нет информации о мотивации стрелка", но "мы знаем, кто он", добавил президент.

ВИДЕО ДНЯ

По сообщению Службы безопасности, нападение совершил 20-летний местный житель Мэттью Крукс. Служба безопасности застрелила нападавшего на месте.

Что предшествовало: Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".

Предыстория:

  • Во время выступления Трампа в Пенсильвании раздались звуки выстрелов. Трампа эвакуировали со сцены.
  • Трамп сообщил, что во время стрельбы в Пенсильвании получил ранение уха.

Темы: БайденТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео79 бригада отразила один из самых больших штурмов на Кураховском направлении

видеоВ Турции задержан россиянин, который, вероятно, причастен к подрыву военного в Москве

видеоВ Одессе водитель "прокатил" на капоте сотрудника ТЦК: военный дал показания

Словакия угрожает Украине из-за запрета транзита российской нефти

Ракетная атака РФ на Харьков 24 июля: пострадали уже 6 человек

фото, обновленоПодрыв военного в Москве: РосСМИ сообщили, что взорвалось авто тезки топ-военног

Все новости...
Байден
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Зеленский в Ирландии прокомментировал ляп Байдена, назвавшего его Путиным
Европейский истеблишмент непублично обеспокоен оговорками Байдена на саммите НАТО - Politico
Последние новости
00:23
Нетаньяху в США предложил создать антииранский альянс
00:06
Враг наносит удары по Харькову
23:52
Россия впервые ударила по Харькову кассетным "Искандером"
23:40
На юге Украины сообщили об угрозе БПЛА
23:30
Не желал уходить на пенсию: как 94-летний американец стал старейшим водителем автобуса в мире
23:09
Генштаб: На фронте произошло 125 столкновений, горячее всего на двух направлениях
23:05
Усик поедет на Олимпийские игры с особой миссией
22:55
Как составить завещание во время войны и кто может стать наследником: инструкция
22:22
В Харьковской области произошла стрельба между военными: 3 погибших, 4 раненых
22:09
Новости экономики 24 июля: рекорд промышленной инфляции, арест денег и имущества Жеваго
Все новости...
Реклама:
Реклама: