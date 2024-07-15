Расследование покушения на Трампа будет "быстрым и тщательным" – Байден

Президент США Джо Байден во второй раз осудил покушение на бывшего президента Дональда Трампа и объявил ряд мер по расследованию нападения и укреплению безопасности.

Источник: Байден, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "В Америке нет места такому роду насилия, или, честно говоря, любому насилию. Попытка убийства противоречит всему, за что мы выступаем как страна. Всему... Единство – самая неуловимая цель, но ничто не является столь важным сейчас, как единство".

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Детали: В своем втором обращении к стране после субботнего покушения на Трампа американский президент объявил ряд мер по расследованию нападения и укреплению безопасности:

Байден приказал провести независимый обзор мер безопасности на события в субботу. Результаты расследования будут обнародованы, объявил президент США.

Служба безопасности США, по указанию президента, проведет обзор мер безопасности перед съездом Республиканской партии в Милуоки. Дональд Трамп сообщил в соцсетях, что направляется в Милуоки в воскресенье. Ожидается, что съезд утвердит его кандидатом от партии на президентских выборах.

Бывший президент Трамп продолжит иметь доступ ко всем возможностям безопасности. "Я постоянно указываю Секретной службе предоставлять ему все ресурсы, возможности и защиту, необходимые для обеспечения его безопасности на постоянной основе", – сказал президент в обращении.

Байден призвал американцев не делать поспешных выводов о политической принадлежности нападавшего, а дать ФБР время полностью расследовать инцидент. Он подчеркнул, что расследование будет "быстрым и тщательным".

У нас "еще нет информации о мотивации стрелка", но "мы знаем, кто он", добавил президент.

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По сообщению Службы безопасности, нападение совершил 20-летний местный житель Мэттью Крукс. Служба безопасности застрелила нападавшего на месте.

Что предшествовало: Байден осудил стрельбу во время выступления Трампа, добавив, что "в Америке нет места такому насилию".

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