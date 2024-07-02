Окупанти вдарили по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії
Вівторок, 2 липня 2024, 01:30
Росіяни вночі 2 липня завдали удару по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії.
Джерело: перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський
Пряма мова: "Виспатися сьогодні Херсону орки, мабуть, не дадуть.
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З РСЗВ та артилерії відпрацювали по центральній частині міста".
Що передувало: У понеділок, 1 липня, російські війська обстрілювали Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.