Окупанти вдарили по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії

Росіяни вночі 2 липня завдали удару по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії.

Джерело: перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський

Пряма мова: "Виспатися сьогодні Херсону орки, мабуть, не дадуть.

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З РСЗВ та артилерії відпрацювали по центральній частині міста".

Що передувало: У понеділок, 1 липня, російські війська обстрілювали Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.