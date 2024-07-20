"Вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом Москви" – заява ВО "Свобода"
Політична сила ВО "Свобода" зробила заяву з приводу смерті Ірини Фаріон після замаху на неї, назвавши її вбивство "наказом Москви".
Джерело: заява ВО "Свобода"
Дослівно: "За українську мову Москва стріляє у скроню".
"Вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом Москви незалежно від того, який виродок безпосередньо його виконав".
"Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника – Московію.
Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність".
Що передувало: Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що колишня народна депутатка Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня, померла у лікарні.
Нагадаємо:
- У п’ятницю, 19 липня ввечері, у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.
- Президент Володимир Зеленський після замаху на Фаріон повідомляв, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на неї.
Що було раніше:
- 12 лютого 2024 року Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".
- 15 листопада Національний університет "Львівська Політехніка" звільнив Фаріон з посади професорки кафедри української мови на тлі її звинувачень у бік військових в тому, що вони спілкуються російською мовою.
- Джерела УП в правоохоронних органах підтвердили УП, що привід для звільнення екснардепки – порушення 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.
- Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон.
- Фаріон відреагувала на своє звільнення з "Львівської політехніки", повідомивши, що готує позов до суду.
- 29 травня Львівський апеляційний суд постановив поновити колишню народну депутатку Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".