"Вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом Москви" – заява ВО "Свобода"

Політична сила ВО "Свобода" зробила заяву з приводу смерті Ірини Фаріон після замаху на неї, назвавши її вбивство "наказом Москви".

Джерело: заява ВО "Свобода"

Дослівно: "За українську мову Москва стріляє у скроню".

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"Вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом Москви незалежно від того, який виродок безпосередньо його виконав".

"Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника – Московію.

Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність".

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Що передувало: Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що колишня народна депутатка Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня, померла у лікарні.

Нагадаємо:

У п’ятницю, 19 липня ввечері, у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.

Президент Володимир Зеленський після замаху на Фаріон повідомляв, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на неї.

Що було раніше: