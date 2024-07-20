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"Убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы" – заявление ВО "Свобода"

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 июля 2024, 01:42
Убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы – заявление ВО Свобода
ИРИНА ФАРИОН, ФОТО: Википедия

Политическая сила ВО "Свобода" сделала заявление по поводу смерти Ирины Фарион после покушения на нее, назвав ее убийство "приказом Москвы".

Источник: заявление ВО "Свобода"

Дословно: "За украинский язык Москва стреляет в висок".

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"Убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы независимо от того, какой ублюдок непосредственно его выполнил".

"Правоохранительные органы должны найти и наказать исполнителя этого преступления. Украинская власть должна открыто назвать заказчика – Московию.

Надо полностью нейтрализовать московскую агентуру, в какие бы одежды она не наряжалась, запретить ее организационные структуры, уничтожить ее финансовую и материальную способность".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.

Напомним: 

  • В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
  • Президент Владимир Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на нее.

Что предшествовало:

  • 12 февраля 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
  • Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион. 
  • 15 ноября Национальный университет "Львовская политехника" уволил Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне его обвинений в сторону военных в том, что они общаются на русском языке.
  • Источники УП в правоохранительных органах подтвердили УП, что повод для увольнения экснардепки – нарушения 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
  • Фарион отреагировала на свое увольнение из "Львовской политехники", сообщив, что готовит иск в суд.
  • 29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".

Темы: ФарионЛьвовубийство
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