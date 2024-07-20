"Убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы" – заявление ВО "Свобода"

Политическая сила ВО "Свобода" сделала заявление по поводу смерти Ирины Фарион после покушения на нее, назвав ее убийство "приказом Москвы".

Источник: заявление ВО "Свобода"

Дословно: "За украинский язык Москва стреляет в висок".

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"Убийство Ирины Фарион совершено по приказу Москвы независимо от того, какой ублюдок непосредственно его выполнил".

"Правоохранительные органы должны найти и наказать исполнителя этого преступления. Украинская власть должна открыто назвать заказчика – Московию.

Надо полностью нейтрализовать московскую агентуру, в какие бы одежды она не наряжалась, запретить ее организационные структуры, уничтожить ее финансовую и материальную способность".

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Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.

Напомним:

В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.

Президент Владимир Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на нее.

Что предшествовало: