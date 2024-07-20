Клименко про вбивство Фаріон: "Стрілець готувався завчасно"

Клименко під час брифінгу, скриншот

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що вбивство Ірини Фаріон було спланованим.

Джерело: Клименко щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон під час брифінгу

Пряма мова: "Стрілець готувався завчасно, і це неспонтанне вбивство.

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Скільки він готувався – тиждень чи два тижні – час покаже".

Деталі: Клименко відзначив, що поліція Львова і області працюють спільно зі слідчими й оперативниками, співробітниками СБУ, які приїхали з Києва.

Пряма мова: "Ми працюємо і сподіваємося, що до ранку будемо мати перші результати роботи".

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У нас є вже кілька версій. Основні з них, можу сказати, це громадська, політична діяльність і особиста неприязнь".

Деталі: Клименко сказав, що є проблеми з визначенням особи, яка знаходилася біля під’їзду Фаріон, через перебої роботи відеокамер у зв’язку з відключенням електроенергії.

Клименко подякував свідкам, які вже надали інформацію щодо злочину.

Він не відкинув версію щодо замовлення вбивства Фаріон російськими спецслужбами.

Пряма мова: "Ми робимо все можливе, щоб ця особа, яка скоїла злочин не втекла від правосуддя".

Що передувало: Мер Львова Андрій Садовий та поліція повідомили, що колишня народна депутатка Ірина Фаріон, на яку скоїли замах 19 липня, померла у лікарні.

Нагадаємо:

У п’ятницю, 19 липня ввечері, у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.

Президент Володимир Зеленський після замаху на Фаріон повідомляв, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на неї.

Що було раніше: