Клименко об убийстве Фарион: "Стрелок готовился заблаговременно"

Клименко во время брифинга, скриншот

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что убийство Ирины Фарион было спланированным.

Источник: Клименко по расследованию убийства Ирины Фарион во время брифинга

Прямая речь: "Стрелок готовился заранее, и это неспонтанное убийство.

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Сколько он готовился - неделю или две недели - время покажет".

Детали: Клименко отметил, что полиция Львова и области работают совместно со следователями и оперативниками, сотрудниками СБУ, которые приехали из Киева.

Прямая речь: "Мы работаем и надеемся, что к утру будем иметь первые результаты работы".

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У нас есть уже несколько версий. Основные из них, могу сказать, это общественная, политическая деятельность и личная неприязнь".

Детали: Клименко сказал, что есть проблемы с определением лица, которое находилось у подъезда Фарион, из-за перебоев работы видеокамер в связи с отключением электроэнергии.

Клименко поблагодарил свидетелей, которые уже предоставили информацию о преступлении.

Он не отверг версию о заказе убийства Фарион российскими спецслужбами.

Прямая речь: "Мы делаем все возможное, чтобы это лицо, совершившее преступление не скрылось от правосудия".

Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.

Напомним:

В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.

Президент Владимир Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на нее.

Что предшествовало: