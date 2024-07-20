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Клименко об убийстве Фарион: "Стрелок готовился заблаговременно"

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 июля 2024, 02:14
Клименко об убийстве Фарион: Стрелок готовился заблаговременно
Клименко во время брифинга, скриншот

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что убийство Ирины Фарион было спланированным.

Источник: Клименко по расследованию убийства Ирины Фарион во время брифинга

Прямая речь: "Стрелок готовился заранее, и это неспонтанное убийство.

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Сколько он готовился - неделю или две недели - время покажет".

Детали: Клименко отметил, что полиция Львова и области работают совместно со следователями и оперативниками, сотрудниками СБУ, которые приехали из Киева.

Прямая речь: "Мы работаем и надеемся, что к утру будем иметь первые результаты работы".

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У нас есть уже несколько версий. Основные из них, могу сказать, это общественная, политическая деятельность и личная неприязнь".

Детали: Клименко сказал, что есть проблемы с определением лица, которое находилось у подъезда Фарион, из-за перебоев работы видеокамер в связи с отключением электроэнергии.

Клименко поблагодарил свидетелей, которые уже предоставили информацию о преступлении.

Он не отверг версию о заказе убийства Фарион российскими спецслужбами.

Прямая речь: "Мы делаем все возможное, чтобы это лицо, совершившее преступление не скрылось от правосудия".

Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.

Напомним: 

  • В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
  • Президент Владимир Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на нее.

Что предшествовало:

  • 12 февраля 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
  • Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион. 
  • 15 ноября Национальный университет "Львовская политехника" уволил Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне его обвинений в сторону военных в том, что они общаются на русском языке.
  • Источники УП в правоохранительных органах подтвердили УП, что повод для увольнения экснардепки – нарушения 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
  • Фарион отреагировала на свое увольнение из "Львовской политехники", сообщив, что готовит иск в суд.
  • 29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".

Темы: ФарионКлименкоМВДубийство
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