Клименко об убийстве Фарион: "Стрелок готовился заблаговременно"
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что убийство Ирины Фарион было спланированным.
Источник: Клименко по расследованию убийства Ирины Фарион во время брифинга
Прямая речь: "Стрелок готовился заранее, и это неспонтанное убийство.
Сколько он готовился - неделю или две недели - время покажет".
Детали: Клименко отметил, что полиция Львова и области работают совместно со следователями и оперативниками, сотрудниками СБУ, которые приехали из Киева.
Прямая речь: "Мы работаем и надеемся, что к утру будем иметь первые результаты работы".
У нас есть уже несколько версий. Основные из них, могу сказать, это общественная, политическая деятельность и личная неприязнь".
Детали: Клименко сказал, что есть проблемы с определением лица, которое находилось у подъезда Фарион, из-за перебоев работы видеокамер в связи с отключением электроэнергии.
Клименко поблагодарил свидетелей, которые уже предоставили информацию о преступлении.
Он не отверг версию о заказе убийства Фарион российскими спецслужбами.
Прямая речь: "Мы делаем все возможное, чтобы это лицо, совершившее преступление не скрылось от правосудия".
Что предшествовало: Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.
Напомним:
- В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
- Президент Владимир Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на нее.
Что предшествовало:
- 12 февраля 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
- Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион.
- 15 ноября Национальный университет "Львовская политехника" уволил Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне его обвинений в сторону военных в том, что они общаются на русском языке.
- Источники УП в правоохранительных органах подтвердили УП, что повод для увольнения экснардепки – нарушения 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
- Фарион отреагировала на свое увольнение из "Львовской политехники", сообщив, что готовит иск в суд.
- 29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".