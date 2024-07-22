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ЗМІ: До вбивства Фаріон готувались щонайменше місяць, у вбивці могли бути спільники

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 липня 2024, 22:50
ЗМІ: До вбивства Фаріон готувались щонайменше місяць, у вбивці могли бути спільники
ПІДОЗРЮВАНИЙ, ФОТО ПОЛІЦІЇ

Слідство вважає, що до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, а у виконавця могли бути спільники.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел, наразі правоохоронці досліджують записи й вивчають одяг та поведінку підозрюваного у вбивстві. Слідство вважає, що вбивство було замовним і у чоловіка можуть бути спільники. Як саме вони були залучені до вбивства – наразі не повідомляють.

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За версією правоохоронців, чоловіка, якого зараз розшукують, камери зафіксували 11 липня. Він приходив у двір щодня, окрім суботи та неділі, в однаковому одязі.

Також у розшукуваного була невелика сумочка, саме там, за версією правоохоронців, могла бути зброя. Хоча інколи він приходив у двір з порожніми руками. Щодо зброї наразі тривають експертизи, адже на місці замаху знайшли гільзу.

Дослівно: "У день вбивства чоловік о 17:03 вже очікував на Ірину Фаріон біля будинку. Коли вона вийшла – здійснив один постріл у мовознавицю. Джерела у правоохоронних органах відзначили, що чоловік діяв професійно і прорахував усі варіанти розвитку подій. Під час замаху в районі, де жила мовознавиця, не працювали камери через відключення електроенергії".

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Теми: Фаріонвбивствополіція
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