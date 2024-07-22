ЗМІ: До вбивства Фаріон готувались щонайменше місяць, у вбивці могли бути спільники
Слідство вважає, що до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон готувалися щонайменше місяць, а у виконавця могли бути спільники.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерела у правоохоронних органах
Деталі: За даними джерел, наразі правоохоронці досліджують записи й вивчають одяг та поведінку підозрюваного у вбивстві. Слідство вважає, що вбивство було замовним і у чоловіка можуть бути спільники. Як саме вони були залучені до вбивства – наразі не повідомляють.
За версією правоохоронців, чоловіка, якого зараз розшукують, камери зафіксували 11 липня. Він приходив у двір щодня, окрім суботи та неділі, в однаковому одязі.
Також у розшукуваного була невелика сумочка, саме там, за версією правоохоронців, могла бути зброя. Хоча інколи він приходив у двір з порожніми руками. Щодо зброї наразі тривають експертизи, адже на місці замаху знайшли гільзу.
Дослівно: "У день вбивства чоловік о 17:03 вже очікував на Ірину Фаріон біля будинку. Коли вона вийшла – здійснив один постріл у мовознавицю. Джерела у правоохоронних органах відзначили, що чоловік діяв професійно і прорахував усі варіанти розвитку подій. Під час замаху в районі, де жила мовознавиця, не працювали камери через відключення електроенергії".
Передісторія:
- У п’ятницю 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика.
- Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що вранці 20 липня отримав нові доповіді щодо вбивства Ірини Фаріон, та досліджуються всі версії, включно з тією, що веде до Росії.
- Національна поліція оголосила в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства.
- Поховали Ірину Фаріон у Львові.
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