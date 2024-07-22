Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

СМИ: К убийству Фарион готовились минимум месяц, у убийцы могли быть сообщники

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 июля 2024, 22:50
СМИ: К убийству Фарион готовились минимум месяц, у убийцы могли быть сообщники
подозреваемый, фото полиции

Следствие считает, что к убийству языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовились минимум месяц, а у исполнителя могли быть сообщники.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По данным источников, правоохранители исследуют записи и изучают одежду и поведение подозреваемого в убийстве. Следствие считает, что убийство было заказным и у мужчины могут быть подельники. Как именно они были вовлечены в убийство – пока не сообщают.

Реклама:

По версии правоохранителей, мужчину, которого сейчас разыскивают, камеры зафиксировали 11 июля. Он приходил во двор каждый день, кроме субботы и воскресенья, в одинаковой одежде.

Также у разыскиваемого была небольшая сумочка, именно там, по версии правоохранителей, могло быть оружие. Хотя иногда он приходил во двор с пустыми руками. Относительно оружия продолжаются экспертизы, ведь на месте покушения нашли гильзу.

Дословно: "В день убийства мужчина в 17:03 уже ожидал Ирины Фарион возле дома. Когда она вышла – произвел один выстрел в языковеда. Источники в правоохранительных органах отметили, что мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. Во время покушения в районе, где жила Фарион, не работали камеры из-за отключения электроэнергии".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Читайте также: Убийство Ирины Фарион. Детали покушения, версии следствия и чем была известна профессор из Львова

Темы: Фарионубийствополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета

Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны

футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

В воскресенье графики отключений будут применять только вечером

Из Почаевской лавры исчезла значительная часть икон - комиссия

фотоРобот, который может эвакуировать сразу двух раненых, запущен в производство - Федоров

Все новости...
Фарион
Буданов об убийстве Фарион: Враг стремится разъединить нашу нацию
Полиция объявила в розыск подозреваемого в причастности к убийству Фарион
Во Львове началось прощание с Ириной Фарион
Последние новости
22:06
Во время учебного полета на самолете погиб курсант харьковского университета
21:53
Обстрелы Херсонщины: россияне убили 87-летнего мужчину
21:36
велоспортБельгиец Эвенепул получил золото в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2024
21:11
Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны
21:03
10 трав и специй, которые следует иметь в кухне
20:59
В Финляндии раскрыли детали нарушения границы российским кораблем
20:28
Европейский центр подготовки на F-16 выпустил первых пилотов
20:10
футболУкраина вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024
20:04
Экс-глава разведки Греции отрицает использование незаконного шпионского ПО
19:46
Россияне обстреляли село на Харьковщине, погибла женщина
Все новости...
Реклама:
Реклама: