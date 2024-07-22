СМИ: К убийству Фарион готовились минимум месяц, у убийцы могли быть сообщники

Следствие считает, что к убийству языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовились минимум месяц, а у исполнителя могли быть сообщники.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: По данным источников, правоохранители исследуют записи и изучают одежду и поведение подозреваемого в убийстве. Следствие считает, что убийство было заказным и у мужчины могут быть подельники. Как именно они были вовлечены в убийство – пока не сообщают.

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По версии правоохранителей, мужчину, которого сейчас разыскивают, камеры зафиксировали 11 июля. Он приходил во двор каждый день, кроме субботы и воскресенья, в одинаковой одежде.

Также у разыскиваемого была небольшая сумочка, именно там, по версии правоохранителей, могло быть оружие. Хотя иногда он приходил во двор с пустыми руками. Относительно оружия продолжаются экспертизы, ведь на месте покушения нашли гильзу.

Дословно: "В день убийства мужчина в 17:03 уже ожидал Ирины Фарион возле дома. Когда она вышла – произвел один выстрел в языковеда. Источники в правоохранительных органах отметили, что мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. Во время покушения в районе, где жила Фарион, не работали камеры из-за отключения электроэнергии".

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