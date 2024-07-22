СМИ: К убийству Фарион готовились минимум месяц, у убийцы могли быть сообщники
Следствие считает, что к убийству языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовились минимум месяц, а у исполнителя могли быть сообщники.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах
Детали: По данным источников, правоохранители исследуют записи и изучают одежду и поведение подозреваемого в убийстве. Следствие считает, что убийство было заказным и у мужчины могут быть подельники. Как именно они были вовлечены в убийство – пока не сообщают.
По версии правоохранителей, мужчину, которого сейчас разыскивают, камеры зафиксировали 11 июля. Он приходил во двор каждый день, кроме субботы и воскресенья, в одинаковой одежде.
Также у разыскиваемого была небольшая сумочка, именно там, по версии правоохранителей, могло быть оружие. Хотя иногда он приходил во двор с пустыми руками. Относительно оружия продолжаются экспертизы, ведь на месте покушения нашли гильзу.
Дословно: "В день убийства мужчина в 17:03 уже ожидал Ирины Фарион возле дома. Когда она вышла – произвел один выстрел в языковеда. Источники в правоохранительных органах отметили, что мужчина действовал профессионально и просчитал все варианты развития событий. Во время покушения в районе, где жила Фарион, не работали камеры из-за отключения электроэнергии".
Предыстория:
- В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
- Позже Фарион умерла в больнице.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
- Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству.
- Похоронили Ирину Фарион во Львове.
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