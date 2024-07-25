У мережі з'явилося відео нібито вбивства Фаріон, відповідальність взяло на себе угруповання NS/WP

Російські Telegram-канали опублікували відео, як стверджується, убивства української екснардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, а також "маніфест українського автономного революційного расиста", який бере на себе відповідальність за це вбивство. Українські правоохоронці вже досліджують це відео.

Джерело: прокремлівський Telegram-канал Readovka, Telegram-канал Astra, Telegram-канал ODERINT DUM METUANT, речник МВС Мар'яна Рева в коментарі "Українській правді"

Деталі: Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері 24 липня. Запис нібито моменту убивства "вшитий" наприкінці довгого ролика під назвою "маніфест українського автономного революційного расиста". На всьому ролику є вотермарк NS/WP.

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Відео нібито вбивства Фаріон триває не більше 10 секунд і з нього майже нічого не зрозуміло, оскільки камера більшість часу чимось прикрита. Однак на записі чути крик і постріл, також на секунду видно місце, де це відбувається.

Telegram-канал Astra порівняв скріншот із відео та фото з місця злочину, і ці два кадри справді схожі.

Порівняння фото з місця убивства Ірини Фаріон і скриншота з відео Колаж Telegram-каналу AStra

NS/WP розшифровується як National-Socialism/White Power. Російські пабліки називають її "неонацистською".

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У самому Telegram-каналі NS/WP ролика немає, але він публікує посилання на інший канал ODERINT DUM METUANT (з лат. – "Нехай ненавидять, аби боялися"). У цьому каналі опубліковано майже 4-хвилинний ролик із текстом "маніфесту" і нібито кадрами вбивства Фаріон.

Довгий текст іде рухомим рядком на тлі краєвидів Києва. Його суть у тому, що "не повинно бути ніякої війни, крім расової", яку автор пропонує вести всім разом. Також у ньому обіцяють "покарати всіх, хто продавав країну після Майдану".

СКРІНШОТ ІЗ ВІДЕО "МАНІФЕСТУ"

Автор маніфесту називає Фаріон "шкідницею і расовою зрадницею" і заявляє, що бере на себе її ліквідацію. Після цього опублікована невелика частина "уроку української з Фаріон" і потім відео нібито її вбивства.

СКРІНШОТ ІЗ ВІДЕО "МАНІФЕСТУ"

Також на цьому каналі опубліковано ПДФ-документ "Маніфест українського автономного революційного расиста" на 10 сторінках, що включає кілька частин (знайомство, інформація про рух, роздуми автора про владу, військових, а також про те, якою він бачить державу, "коли революційні расисти захоплять владу").

Речниця МВС Мар'яна Рева в коментарі "Українській правді" повідомила, що оприлюднене в Telegram-каналах відео уже досліджується.

"Зокрема, його вивчають фахівці кримінального аналізу. Коли буде остаточний висновок, повідомимо", – заявила Рева.

За даними Вікіпедії National-Socialism/White Power (NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows Crew) – це російське неонацистське угруповання, що виникло в середині 00-х років на однойменному інтернет-форумі.

У 2020 році організація знову відродилася, але вже у своєму Telegram-каналі. З початком вторгнення Росії в Україну брала на себе відповідальність за підпали військкоматів у Росії.

У травні 2021 року Верховний суд РФ визнав її "терористичною".

Радіо Свобода пише, що в середовищі російських ультраправих багато хто висловлював упевненість, що NS/WP – це проєкт російських спецслужб, які мають на меті залучати молодих людей до протиправних дій, щоб потім заарештовувати і нейтралізовувати їх або керувати ними.

У 2022-му і 2023-му роках ФСБ звітувала про нібито затримання "десятків членів" "неонацистського угруповання", нібито пов'язаних із NS/WP, які, за версією спецслужби, планували замахи на російських пропагандистів Володимира Соловйова, Маргариту Симоньян і Ксенію Собчак.

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