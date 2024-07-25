В сети появилось видео якобы убийства Фарион, ответственность взяла на себя группировка NS/WP
Российские Telegram-каналы опубликовали видео, как утверждается, убийства украинского экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион, а также "манифест украинского автономного революционного расиста", который берет на себя ответственность за это убийство. Украинские правоохранители уже исследуют это видео.
Источник: прокремлевский Telegram-канал Readovka, Telegram-канал Astra, Telegram-канал ODERINT DUM METUANT, спикер МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде"
Детали: Видео в российских пабликах появилось поздно вечером 24 июля. Запись якобы момента убийства "вшита" в конце длинного ролика под названием "манифест украинского автономного революционного расиста". На всем ролике есть вотермарк NS/WP.
Видео якобы убийства Фарион продолжается не более 10 секунд и из нее почти ничего не понятно, поскольку камера большинство времени чем-то прикрыта. Однако на записи слышен крик и выстрел, также на секунду видно место происходящего.
Telegram-канал Astra сравнил скриншот из видео и фото с места преступления, и эти два кадра действительно походи.
NS/WP расшифровывается как National-Socialism/White Power. Российские паблики называют ее "неонацистской".
В самом Telegram-канале NS/WP ролика нет, но он публикует ссылку на другой канал ODERINT DUM METUANT (с лат. – "Пусть ненавидят, лишь бы боялись"). В этом канале опубликован почти 4-минутний ролик с текстом "манифеста" и якобы кадрами убийства Фарион.
Длинный текст идет бегущей строкой на фоне видов Киева. Его суть в том, что "не должно быть никакой войны кроме расовой", которую автор предлагает вести всем вместе. Также в нем обещают "наказать всех, кто продавал страну после Майдана".
Автор манифеста называют Фарион "вредительницей и расовой предательницей" и заявляет, что берет на себя ее ликвидацию. После этого опубликована небольшая часть "урока украинского с Фарион" и потом видео якобы ее убийства.
Также в этом канале опубликован ПДФ-документ "Манифест украинского автономного революционного расиста" на 10 страницах, который включает несколько частей (знакомство, информация о движении, размышления автора о власти, военных, а также о том, каким он видит государство, "когда революционные расисты возьмут власть").
Спикер МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде" сообщила, что обнародованное в Tellegram-каналах видео уже исследуется.
"В частности, его изучают специалисты криминального анализа. Когда будет окончательный вывод, сообщим", – заявила Рева.
По данным Википедии National-Socialism/White Power (NS/WP, NS/WP Crew, Sparrows Crew) – это российская неонацистская группировка, возникшая в середине 00-х годов на одноименном интернет форуме.
В 2020 году организация снова возродилась, но уже в своем Telegram-канале. С началом вторжения России на Украину брала на себя ответственность за поджоги военкоматов в России.
В мае 2021 года Верховный суд РФ признал ее "террористичесой".
Радио Свобода пишет, что в среде российских ультраправых многие высказывали уверенность, что NS/WP – это проект российских спецслужб, которые имеют целью привлекать сочувствующих молодых людей к противоправным действиям, чтобы затем арестовывать и нейтрализовывать их или управлять ими.
В 2022-м и 2023-м годах ФСБ отчитывалась о задержании якобы "десятков членов" "неонацистской группировки", якобы связанных с NS/WP, которые, по версии спецслужбы, планировали покушения на российских пропагандистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.
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Предыстория:
- Вечером 19 июля во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика. Позже Фарион умерла в больнице.
- Президент Владимир Зеленский рассказал, что утром 20 июля получил новые доклады по убийству Ирины Фарион, и исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию.
- Национальная полиция объявила в розыск мужчину, который может быть причастен к убийству. Похоронили Ирину Фарион во Львове.
- Следствие считает, что к убийству языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион готовились минимум месяц, а у исполнителя могли быть сообщники.