Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що сам він на фронті, а син – патріот

Батько 18-річного хлопця, якого затримали за підозрою у вбивстві Ірини Фаріон, каже, що мотивів для вбивства мовознавиці у сина не було.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Журналісти видання зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

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Пряма мова: "Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж незрозуміло. Не все так "гладко" було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина. Мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він - патріот. Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

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"Українська правда" отримала в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обгрунтовано підозрюють у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

В Офісі генпрокурора повідомили, що в Дніпрі правоохоронці завершують процесуальні дії стосовно 18-річного затриманого ймовірного вбивці Фаріон, після цього його доставлять у Львів.

За даними "Слідство.Інфо", йдеться про 18-річного В'ячеслава Зінченка. Повідомляється, що станом на 2023 рік Зінченко грав у дніпровській футбольній команді, що діє при місцевій ДЮСШ, а за місяць до вбивства Фаріон брав участь у турнірі "Пульс" в складі команди "Юніори".