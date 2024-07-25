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Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что сам он на фронте, а сын – патриот

Евгений КизиловЧетверг, 25 июля 2024, 17:59
Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил, что сам он на фронте, а сын – патриот
фото подозреваемого, предоставленное источниками УП

Отец 18-летнего парня, которого задержали по подозрению в убийстве Ирины Фарион, говорит, что мотивов для убийства языковеда у сына не было.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Журналисты издания связались с отцом подозреваемого. В комментарии мужчина сообщил, что он служит, а сына давно не видел, о его задержании узнал от жены.

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Прямая речь: "Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону. Мне жена сегодня позвонила, сказала, что произошло задержание сына. Задержание или арест - тут же тоже непонятно. Не все так "гладко" было: жену держали вне помещения, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он - патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы присоединиться к украинской армии, занимался футболом".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в совершении убийства Фарион.

По словам главы МВД Игоря Клименко, 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

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"Украинская правда" получила в распоряжение фото 18-летнего задержанного, которого правоохранители обоснованно подозревают в убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в Днепре правоохранители завершают процессуальные действия в отношении 18-летнего задержанного вероятного убийцы Фарион, после этого его доставят во Львов.

По данным "Слідство.Інфо", речь идет о 18-летнем Вячеславе Зинченко. Сообщается, что по состоянию на 2023 год Зинченко играл в днепровской футбольной команде, действующей при местной ДЮСШ, а за месяц до убийства Фарион участвовал в турнире "Пульс" в составе команды "Юниоры".

Темы: Фарионубийство
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