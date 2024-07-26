Убийство Фарион: следствие проверяет причастность подозреваемого к неонацистскому движению РФ

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь.

Источник: совместный брифинг правоохранителей во Львове

Детали: Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к российскому неонацистскому движению и устанавливают его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления.

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"Это либо религиозная неприязнь, либо национальная", – отметили на брифинге.

Министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что следствие также не исключает личную неприязнь.

В телефоне подозреваемого нашли цифровую книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".

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Также в истории поиска задержанного были фамилии других политиков, депутатов, график заседания облсовета. Правоохранители отмечают, что ими парень интересовался уже после возвращения в Днепр, поэтому предполагают, что он мог готовиться еще к одному преступлению.

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Кроме того, подозреваемый подготовил прощальное письмо, в котором просил объяснить отцу, что "скрывал все от него ради его безопасности, а не потому, что не доверяет ему".

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Напомним: Следствие по делу убийства экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.

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