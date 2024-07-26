Фаріон убили з переробленого пістолета, на місці знайшли спортивну гільзу – слідство

Слідство у справі вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон вважає, що у жінку стріляли з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу.

Джерело: спільний брифінг правоохоронців у Львові

Пряма мова представника правоохоронних органів: "На думку слідства, вбивство відбулося з переробленого пістолета. Ми після того, як відкрили його телефон, бачимо, що запити були щодо переробленої зброї. Ми ще не можемо встановити щодо набоїв – де шукав, де брав, але є така от прив’язка – 18-річний хлопець цікавився відповідною зброєю, шукав, зокрема, стартовий пістолет. Як і панаму (шукав – ред.)".

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Скриншот з відео МВС

Деталі: За словами глави МВС Ігоря Клименка, поліція виїхала на місце злочину зразу ж після отримання інформації про стрілянину, сам він також уже вночі був на місці скоєння злочину.

Пряма мова міністра: "Провели кілька слідчих експериментів щодо цього злочину – хто його скоїв, як його скоїв. Ми були на місці злочину, бачили, де лежало тіло, де був злочинець. За цей тиждень ми встановили все про життя цього підозрюваного. Ви знаєте його ім’я і прізвище, що він був затриманий. Колосальна робота проведена правоохоронними органами.

Знайдена куля. Куля 9 на 18. Гільза спортивна. Вона зараз на експертизі. Такі патрони закуповували у 2017-18 році в кількості 1 мільйон штук. Специфічна куля, не бойова. Маємо встановити, де вона була придбана. Можливо, на чорному ринку. Можливо, була придбана раніше".

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Деталі: Пістолет наразі не знайшли.

Правоохоронці оприлюднили відео та фото з підозрюваним – його маршрутів пересування, даних про місця зупинки у Львові, даних з його мобільного телефону.

За словами Клименка, у пошуку допомогло фото свідка – жінка зробила знімок підозрілого хлопця в окулярах біля 6-го під’їзду будинку, де проживала Фаріон.

У поліції додали, що допитали 900 свідків, призначили 22 судові експертизи, відпрацювали понад 80 осіб зі схожою зовнішністю, проаналізували відео зі 170 камер спостереження.

У поліції підкреслили, що "встановлено, що саме ця особа вчинила злочин".

Скриншот з відео МВС

Правоохоронці відслідкували, що хлопець змінив три місця проживання у Львові – про це свідчать записи з камер відеонагляду, документи від ріелторів, квитанції про сплату за оренду і дані з телефона затриманого.

Також зафіксували, що підозрюваний заходив на Нову пошту, щоб забрати коробку. У коробці він переслав собі речі з Дніпра.

У СБУ повідомили, що вбивство відбулося за "білим силікатним будинком". Камери зафіксували, як хлопець підходить до місця злочину за кілька секунд до вчинення вбивства.

Повідомляється, що в той момент Фаріон чекала на таксі, була розслабленою, не відчувала загрози. Злочинець до неї підійшов приблизно на 1,5-2 м.

Підозрюваний поблизу місця вбивства, яке відбулося за рогом білого будинку Скриншот з відео МВС

Слідство встановило, що з місця події хлопець утік, а через 2 дні камери відеонагляду зафіксували його на вокзалі – він виїжджав до Дніпра. Далі є відео з вокзалу у Дніпрі.

Затримали підозрюваного у Дніпрі, де він проживав з матір’ю. У його телефоні були скриншоти, фото Фаріон, інструкції КГБ, а в історії веб-перегляду були пошуки фотографій та інформації про інших політиків. Правоохоронці припускають, що хлопець, можливо, готував наступну операцію.

Також у телефоні знайшли щось на зразок "прощального листа" на випадок, якщо щось піде не так. Це був заготовлений варіант, хлопець його не відправив.

Нині прокуратура готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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