Кринки практично повністю знищені, але ЗСУ продовжують бойові завдання поруч – "Таврія"

Речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій запевняє, що Сили оборони продовжують бойові завдання на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема і неподалік від села Кринки, та на островах у цьому районі.

Джерело: Лиховій у коментарі "Крим.Реалії"

Пряма мова: "При цьому була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра".

Реклама:

Деталі: За словами капітана, по всій операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" саме Придніпровський напрямок є "найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".

Пряма мова: "Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка… Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають, однак вони залишаються безуспішними".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ