Кринки практично повністю знищені, але ЗСУ продовжують бойові завдання поруч – "Таврія"
Речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій запевняє, що Сили оборони продовжують бойові завдання на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області, зокрема і неподалік від села Кринки, та на островах у цьому районі.
Джерело: Лиховій у коментарі "Крим.Реалії"
Пряма мова: "При цьому була врахована і обставина, що позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра".
Деталі: За словами капітана, по всій операційній зоні оперативного угруповання військ "Таврія" саме Придніпровський напрямок є "найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".
Пряма мова: "Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка… Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають, однак вони залишаються безуспішними".
Передісторія:
- У жовтні 2023 року українські війська закріпилися у Кринках. Відтоді окупаційні війська майже щодня намагалися вибити звідти українські сили, про що регулярно йшлося у щоденних звітах Генштабу ЗСУ.
- Минулого тижня джерела "Української правди" в морській піхоті повідомили, що українські військові відійшли з Кринок на Херсонщині. За даними джерела Суспільного, це відбулося ще кілька тижнів тому. Генеральний штаб офіційно це не підтверджував.
- 17 липня видання "Слідство.інфо" повідомило, що за даними поліції, 788 українських військових зникли безвісти під час оборонної операції в селі Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області з жовтня 2023-го по кінець червня 2024-го. Кількість загиблих військових, яких вдалось звідти вивезти і врешті поховати, є значно меншою — 262 захисників за цей період.
- 18 липня в ефірі національного телемарафону речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, відповідаючи на запитання щодо ситуації в Кринках, зазначив, що вона "трохи не така критична, як її інтерпретують деякі медіа і блогери".
- Водночас офіцер підтвердив, що більшість основних позицій українських військ у цьому селі внаслідок інтенсивного комбінованого і тривалого вогневого впливу противника зруйновані вщент. Саме село перетворилося на груду каміння, воно повністю знищене ворожими обстрілами. Це вже давно не населений пункт, а місце, в якому, фактично, неможливо тримати оборону. Але українські захисники і надалі перебувають на визначених позиціях і на плацдармах на Лівобережжі Дніпра, додав Лиховій.