Крынки практически полностью уничтожены, но ВСУ продолжают боевые задачи рядом – "Таврия"

Спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий уверяет, что Силы обороны продолжают боевые задачи на Левобережье Днепра в Херсонской области, в том числе и неподалеку от села Крынки, и на островах в этом районе.

Источник: Лиховий в комментарии "Крым.Реалии"

Прямая речь: "При этом было учтено и то обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Само село практически полностью уничтожено. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и также на левом берегу Днепра".

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Детали: По словам капитана, по всей операционной зоне оперативной группировки войск "Таврия" именно Приднепровское направление является "самым горячим, но относительно, там ежедневно происходят вражеские штурмы".

Прямая речь: "Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого соприкосновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка... Это немного меньшая интенсивность, чем была раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются, однако они остаются безуспешными".

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