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Крынки практически полностью уничтожены, но ВСУ продолжают боевые задачи рядом – "Таврия"

Валентина РоманенкоПятница, 26 июля 2024, 14:59
Крынки практически полностью уничтожены, но ВСУ продолжают боевые задачи рядом – Таврия
скриншот с карты Deep State

Спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий уверяет, что Силы обороны продолжают боевые задачи на Левобережье Днепра в Херсонской области, в том числе и неподалеку от села Крынки, и на островах в этом районе.

Источник: Лиховий в комментарии "Крым.Реалии"

Прямая речь: "При этом было учтено и то обстоятельство, что позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены до основания, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Само село практически полностью уничтожено. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и также на левом берегу Днепра".

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Детали: По словам капитана, по всей операционной зоне оперативной группировки войск "Таврия" именно Приднепровское направление является "самым горячим, но относительно, там ежедневно происходят вражеские штурмы".

Прямая речь: "Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого соприкосновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка... Это немного меньшая интенсивность, чем была раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются, однако они остаются безуспешными".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В октябре 2023 года украинские войска закрепились в Крынках. С тех пор оккупационные войска почти ежедневно пытались выбить оттуда украинские силы, о чем регулярно говорилось в ежедневных сводках Генштаба ВСУ.
  • На прошлой неделе источники "Украинской правды" в морской пехоте сообщили, что украинские военные отошли из Крынок на Херсонщине. По данным источника "Суспільного", это произошло еще несколько недель назад. Генеральный штаб официально это не подтверждал.
  • 17 июля издание "Слідство.інфо" сообщило, что по данным полиции, 788 украинских военных пропали без вести во время оборонительной операции в селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области с октября 2023-го по конец июня 2024-го. Количество погибших военных, которых удалось оттуда вывезти и в конце похоронить, значительно меньше - 262 защитников за этот период.
  • 18 июля в эфире национального телемарафона представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, отвечая на вопрос о ситуации в Крынках, отметил, что она "немного не такая критическая, как ее интерпретируют некоторые медиа и блогеры".
  • В то же время офицер подтвердил, что большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и длительного огневого воздействия противника разрушены до основания. Само село превратилось в груду камней, оно полностью уничтожено вражескими обстрелами. Это уже давно не населенный пункт, а место, в котором фактически невозможно держать оборону. Но украинские защитники и в дальнейшем находятся на определенных позициях и на плацдармах на Левобережье Днепра, добавил Лиховий.

Темы: Херсонская областьвойна
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