ЗМІ: Прем'єр-міністр Індії планує відвідати Україну в серпні 

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує у серпні вперше за час війни відвідати Україну.

Джерело: видання WION з посиланням на індійських дипломатів

Деталі: За даними ЗМІ, візит Моді до України планується найімовірніше на 23 серпня. Це виданню підтвердили кілька джерел у дипломатичних колах Делі.

Реклама:

Раніше цьогоріч Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії та запросив його відвідати Україну.

Також Моді спілкувався із Зеленським у червні на полях саміту G7. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в Україні, тоді індійський прем'єр наголосив на "діалозі та дипломатії".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ