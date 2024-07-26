ЗМІ: Прем'єр-міністр Індії планує відвідати Україну в серпні
П'ятниця, 26 липня 2024, 23:21
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує у серпні вперше за час війни відвідати Україну.
Джерело: видання WION з посиланням на індійських дипломатів
Деталі: За даними ЗМІ, візит Моді до України планується найімовірніше на 23 серпня. Це виданню підтвердили кілька джерел у дипломатичних колах Делі.
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Раніше цьогоріч Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії та запросив його відвідати Україну.
Також Моді спілкувався із Зеленським у червні на полях саміту G7. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в Україні, тоді індійський прем'єр наголосив на "діалозі та дипломатії".
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- На початку липня, в день російської атаки на лікарню "Охматдит" у Києві, Моді відвідав Росію. На зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні та заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою.
- Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.
- Сполучені Штати висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі загарбницької війни, яку РФ веде проти України.