СМИ: Премьер-министр Индии планирует посетить Украину в августе

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в августе впервые за время войны посетить Украину.

Источник: издание WION со ссылкой на индийских дипломатов

Детали: По данным СМИ, визит Моди в Украину планируется вероятнее всего на 23 августа. Это изданию подтвердили несколько источников в дипломатических кругах Дели.

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Ранее в этом году Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии и пригласил его посетить Украину.

Также Моди общался с Зеленским в июне на полях саммита G7. Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Украине, тогда индийский премьер отметил "диалог и дипломатию".

Что предшествовало:

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