СМИ: Премьер-министр Индии планирует посетить Украину в августе
Пятница, 26 июля 2024, 23:21
Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в августе впервые за время войны посетить Украину.
Источник: издание WION со ссылкой на индийских дипломатов
Детали: По данным СМИ, визит Моди в Украину планируется вероятнее всего на 23 августа. Это изданию подтвердили несколько источников в дипломатических кругах Дели.
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Ранее в этом году Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии и пригласил его посетить Украину.
Также Моди общался с Зеленским в июне на полях саммита G7. Во время встречи стороны обсудили ситуацию в Украине, тогда индийский премьер отметил "диалог и дипломатию".
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В начале июля, в день российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве, Моди посетил Россию. На встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине и заявил, что решение не может быть найдено на поле боя.
- Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ на это Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.
- Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с Россией на фоне захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.