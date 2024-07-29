Контррозвідник Червінський: Я готовий йти у політику

Котррозвідник Роман Червінський, підозрюваний у справах про обстріл аеродрому "Канатове" та хабар 100 тисяч доларів, не виключає, що може піти у політику.

Джерело: Червінський у інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Якщо для того, щоб захистити мою дружину, моїх дітей, вас особисто, потрібно йти в політику, я готовий. Мене не треба навіть втягувати, я сам піду".

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Нагадаємо:

Роман Червінський – контррозвідник, полковник, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.

Його ім'я та обличчя стали відомі широкому загалу в грудні 2021 року, коли він вирішив вийти в публічну площину через зрив масштабної операції із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнер".

Червінський був одним із тих, хто її готував. За його словами, після того, як силовики доповіли про свої плани Офісу президента, спецоперація провалилася. В цьому розвідник побачив особисту відповідальність голови ОП Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського й назвав їхні дії держзрадою.

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