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Контррозвідник Червінський: Я готовий йти у політику

Софія Середа, Анастасія ПроцПонеділок, 29 липня 2024, 15:19
Контррозвідник Червінський: Я готовий йти у політику
ФОТО: УП

Котррозвідник Роман Червінський, підозрюваний у справах про обстріл аеродрому "Канатове" та хабар 100 тисяч доларів,  не виключає, що може піти у політику. 

Джерело: Червінський у інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Якщо для того, щоб захистити мою дружину, моїх дітей, вас особисто, потрібно йти в політику, я готовий. Мене не треба навіть втягувати, я сам піду".

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Нагадаємо: 

Червінський був одним із тих, хто її готував. За його словами, після того, як силовики доповіли про свої плани Офісу президента, спецоперація провалилася. В цьому розвідник побачив особисту відповідальність голови ОП Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського й назвав їхні дії держзрадою.

ВІДЕО ДНЯ
  • У 2023 році Червінському оголосили підозру в перевищенні службових повноважень під час проведення спецоперації на аеродромі "Канатове". Туди російський пілот-утікач мав перегнати Україні військовий літак РФ. За версією слідства, саме дії розвідника спровокували те, що натомість на аеродром прилетіли ворожі ракети, поранивши захисників, вбивши командира військової частини та зруйнувавши злітну смугу й техніку. Сам Червінський ці закиди заперечує.
  • 17 липня Червінський вийшов із СІЗО  вийшов із СІЗО після того, як Благодійний фонд лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка вніс за нього заставу у понад 9 мільйонів гривень
  • У інтерв’ю "Українській правді" Червінський заперечив, що має будь-які домовленості з Порошенком. 

Теми: розвідкавійна
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