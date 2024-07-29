Контрразведчик Червинский: Я готов идти в политику

Котрразведчик Роман Червинский, подозреваемый по делам об обстреле аэродрома "Канатово" и взятке 100 тысяч долларов, не исключает, что может пойти в политику.

Источник: Червинский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Если для того, чтобы защитить мою жену, моих детей, вас лично, нужно идти в политику, я готов. Меня не надо даже втягивать, я сам пойду".

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Напомним:

Роман Червинский - контрразведчик, полковник, бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.

Его имя и лицо стали известны широкой общественности в декабре 2021 года, когда он решил выйти в публичную плоскость из-за срыва масштабной операции по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнер".

Червинский был одним из тех, кто ее готовил. По его словам, после того, как силовики доложили о своих планах Офису президента, спецоперация провалилась. В этом разведчик увидел личную ответственность главы ОП Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского и назвал их действия госизменой.

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