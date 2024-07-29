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Контрразведчик Червинский: Я готов идти в политику

София Середа, Анастасия ПроцПонедельник, 29 июля 2024, 15:19
Контрразведчик Червинский: Я готов идти в политику
ФОТО: УП

Котрразведчик Роман Червинский, подозреваемый по делам об обстреле аэродрома "Канатово" и взятке 100 тысяч долларов, не исключает, что может пойти в политику. 

Источник: Червинский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Если для того, чтобы защитить мою жену, моих детей, вас лично, нужно идти в политику, я готов. Меня не надо даже втягивать, я сам пойду".

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Напомним: 

Червинский был одним из тех, кто ее готовил. По его словам, после того, как силовики доложили о своих планах Офису президента, спецоперация провалилась. В этом разведчик увидел личную ответственность главы ОП Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского и назвал их действия госизменой.

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2023 году Червинскому объявили подозрение в превышении служебных полномочий при проведении спецоперации на аэродроме "Канатово". Туда российский пилот-беглец должен был перегнать Украине военный самолет РФ. По версии следствия, именно действия разведчика спровоцировали то, что вместо этого на аэродром прилетели вражеские ракеты, ранив защитников, убив командира воинской части и разрушив взлетную полосу и технику. Сам Червинский эти обвинения отрицает.
  • 17 июля Червинский вышел из СИЗО вышел из СИЗО после того, как Благотворительный фонд лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко внес за него залог в более чем 9 миллионов гривен.
  • В интервью "Украинской правде" Червинский отрицал, что имеет какие-либо договоренности с Порошенко. 

Темы: разведкавойна
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