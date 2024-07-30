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Справа Червінського: Залужний відмовився коментувати слова про дозвіл на проведення операції

Тетяна ОлійникВівторок, 30 липня 2024, 23:40
Справа Червінського: Залужний відмовився коментувати слова про дозвіл на проведення операції
Валерій Залужний. Фото - Embassy of Ukraine to the UK у Facebook

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, не прокоментував слова контррозвідника Романа Червінського про те, що нібито він давав дозвіл на проведення операції з переманювання російського літака.

Джерело: лист, підписаний Залужним, яке посольство України у Великій Британії надіслало на запит hromadske

Деталі: У листі зазначили, що посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.

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Відповідь посольства України у Великій Британії, підписана Валерієм Залужним
фото - hromadske

Що передувало: 

У інтерв'ю "Українській правді" Червінський заявив, що ексголовнокомандувач ЗСУ Залужний дав згоду на проведення операції із захоплення літака РФ у липні 2022 року, внаслідок якої окупанти вдарили по аеродрому "Канатове".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Роман Червінський – контррозвідник, полковник, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.
  • Його ім'я та обличчя стали відомі широкому загалу в грудні 2021 року, коли він вирішив вийти в публічну площину через зрив масштабної операції із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнер"
  • Червінський був одним із тих, хто її готував. За його словами, після того, як силовики доповіли про свої плани Офісу президента, спецоперація провалилася. В цьому розвідник побачив особисту відповідальність голови ОП Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського й назвав їхні дії держзрадою.
  • У 2023 році Червінському оголосили підозру в перевищенні службових повноважень під час проведення спецоперації на аеродромі "Канатове". Туди російський пілот-утікач мав перегнати Україні військовий літак РФ. За версією слідства, саме дії розвідника спровокували те, що натомість на аеродром прилетіли ворожі ракети, поранивши захисників, вбивши командира військової частини та зруйнувавши злітну смугу й техніку. Сам Червінський ці закиди заперечує.
  • 17 липня Червінський вийшов із СІЗО  вийшов із СІЗО після того, як Благодійний фонд лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка вніс за нього заставу у понад 9 мільйонів гривень.

Теми: Збройні силиЗалужний
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