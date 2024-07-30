Справа Червінського: Залужний відмовився коментувати слова про дозвіл на проведення операції

Колишній головнокомандувач Збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, не прокоментував слова контррозвідника Романа Червінського про те, що нібито він давав дозвіл на проведення операції з переманювання російського літака.

Джерело: лист, підписаний Залужним, яке посольство України у Великій Британії надіслало на запит hromadske

Деталі: У листі зазначили, що посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.

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Відповідь посольства України у Великій Британії, підписана Валерієм Залужним фото - hromadske

Що передувало:

У інтерв'ю "Українській правді" Червінський заявив, що ексголовнокомандувач ЗСУ Залужний дав згоду на проведення операції із захоплення літака РФ у липні 2022 року, внаслідок якої окупанти вдарили по аеродрому "Канатове".

Передісторія:

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