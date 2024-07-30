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Дело Червинского: Залужный отказался комментировать слова о разрешении на проведение операции

Татьяна ОлейникВторник, 30 июля 2024, 23:40
Дело Червинского: Залужный отказался комментировать слова о разрешении на проведение операции
Валерий Залужный. Фото - Посольство Украины в Великобритании в Facebook

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, не прокомментировал слова контрразведчика Романа Червинского о том, что якобы он давал разрешение на проведение операции по переманиванию российского самолета.

Источник: письмо, подписанное Залужным, которое посольство Украины в Великобритании направило на запрос hromadske

Детали: В письме отметили, что посольство "не владеет информацией", а потому имеет право отказать в удовлетворении запроса.

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Ответ посольства Украины в Великобритании, подписанный Валерием Залужным
фото - hromadske

Что предшествовало:

В интервью "Украинской правде" Червинский заявил, что экс-главнокомандующий ВСУ Залужный дал согласие на проведение операции по захвату самолета РФ в июле 2022 года, в результате которой оккупанты ударили по аэродрому "Канатово".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Роман Червинский - контрразведчик, полковник, бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.
  • Его имя и лицо стали известны широкой общественности в декабре 2021 года, когда он решил выйти в публичную плоскость из-за срыва масштабной операции по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнер"
  • Червинский был одним из тех, кто ее готовил. По его словам, после того, как силовики доложили о своих планах Офису президента, спецоперация провалилась. В этом разведчик увидел личную ответственность главы ОП Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского и назвал их действия госизменой.
  • В 2023 году Червинскому объявили подозрение в превышении служебных полномочий при проведении спецоперации на аэродроме "Канатово". Туда российский пилот-беглец должен был перегнать Украине военный самолет РФ. По версии следствия, именно действия разведчика спровоцировали то, что вместо этого на аэродром прилетели вражеские ракеты, ранив защитников, убив командира воинской части и разрушив взлетную полосу и технику. Сам Червинский эти обвинения отрицает.
  • 17 июля Червинский вышел из СИЗО вышел из СИЗО после того, как Благотворительный фонд лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко внес за него залог в более чем 9 миллионов гривен

Темы: Вооруженные силыЗалужный
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