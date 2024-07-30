Дело Червинского: Залужный отказался комментировать слова о разрешении на проведение операции

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, не прокомментировал слова контрразведчика Романа Червинского о том, что якобы он давал разрешение на проведение операции по переманиванию российского самолета.

Источник: письмо, подписанное Залужным, которое посольство Украины в Великобритании направило на запрос hromadske

Детали: В письме отметили, что посольство "не владеет информацией", а потому имеет право отказать в удовлетворении запроса.

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Ответ посольства Украины в Великобритании, подписанный Валерием Залужным фото - hromadske

Что предшествовало:

В интервью "Украинской правде" Червинский заявил, что экс-главнокомандующий ВСУ Залужный дал согласие на проведение операции по захвату самолета РФ в июле 2022 года, в результате которой оккупанты ударили по аэродрому "Канатово".

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