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Новый президент Ирана принял присягу под скандирование "Смерть Америке и Израилю" – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 31 июля 2024, 07:14
Новый президент Ирана принял присягу под скандирование Смерть Америке и Израилю – СМИ
Пезешкиан принял присягу принял присягу президента Ирана, фото: Xinhua

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу после победы на выборах в начале этого месяца, пообещав улучшить связи с миром и ослабить ограничения социальных свобод внутри страны.

Источник: Reuters

Прямая речь Пезешкиана: "Мы будем стремиться к конструктивному и эффективному взаимодействию с миром, основанному на достоинстве, мудрости и целесообразности".

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Детали: В публикации отмечают, что его победа подняла надежды на оттепель в антагонистических отношениях Ирана с Западом, что может создать возможности для ослабления его ядерного противостояния с мировыми державами.

Но Пезешкиан вступает в должность во время эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта Израиля с ХАМАС и трансграничных боевых действий с союзником Ирана "Хезболлой" в Ливане.

Иран обвинил США в поддержке того, что он называет "израильскими преступлениями в Газе".

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"Те, кто поставляет оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман гуманности", – сказал Пезешкиан под скандирование "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

На церемонии присутствовали лидеры ХАМАС и "Исламского джихада", а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном йеменских хуситов и ливанской "Хезболлы".

Пезешкиан, который, как ожидается, назовет состав своего кабинета в течение двух недель, заменит на этом посту жестко настроенного Эбрагима Раиси, погибшего в мае в авиакатастрофе.

Однако решающее слово во всех государственных делах, включая внешнюю и ядерную политику, в Иране имеет аятолла Али Хаменеи, который является высшим органом власти.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, как высший орган власти, имеет решающее слово во всех государственных делах, включая внешнюю и ядерную политику.

Он также должен утверждать кандидатуры Пезешкиана на ключевые должности в правительстве.

Reuters отмечает, что, кроме растущего давления со стороны Запада из-за быстрого развития ядерной программы Тегерана, перед Пезешкианом стоит важная задача освободить Иран от жестких американских санкций, вновь введенных после того, как Вашингтон отказался от ядерной сделки Ирана с крупными державами в 2015 году.

Косвенные переговоры между Тегераном и Вашингтоном по спасению ядерной сделки с шестью крупными державами зашли в тупик с 2022 года, причем обе стороны обвиняют друг друга в необоснованных требованиях.

"Мое правительство никогда не поддастся издевательствам и давлению... Давление и санкции не работают... и с иранским народом следует разговаривать с уважением", – сказал Пезешкян.

Что предшествовало: Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов, который прошел с исторически низкой явкой.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, вероятно, потерпел катастрофу в воскресенье.
  • 20 мая стало известно, что спасатели нашли вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица.
  • Иранское официальное новостное агентство IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.
  • Авария вертолета Раиси произошла из-за технической неисправности.

Темы: Иран
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