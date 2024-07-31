Убийство Фарион: защита подозреваемого подала апелляцию на избранную меру пресечения
Среда, 31 июля 2024, 15:34
Защита подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко подала апелляцию на постановление суда о мере пресечения.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на адвоката подозреваемого Игоря Сулиму
Детали: По данным журналистов, адвокат подозреваемого рассказал, что подал апелляцию на постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
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Также адвокат опроверг "Суспільному" информацию, которая распространялась 30 июля в соцсетях, о том, что к делу привлечены и другие адвокаты:
"Я должен это отрицать и сообщить, что я единственный адвокат подозреваемого. Со мной заключили контракт, о других защитниках в деле речь не идет".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 26 июля представители МВД, полиции, Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины провели совместный брифинг во Львове по поводу расследования дела об убийстве Фарион.
- Следствие считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.
- Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь. В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
- 18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, а к преступлению готовился два месяца. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.
- 26 июля суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко без альтернативы внесения залога.