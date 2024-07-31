Убийство Фарион: защита подозреваемого подала апелляцию на избранную меру пресечения

Защита подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко подала апелляцию на постановление суда о мере пресечения.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на адвоката подозреваемого Игоря Сулиму

Детали: По данным журналистов, адвокат подозреваемого рассказал, что подал апелляцию на постановление суда о мере пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

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Также адвокат опроверг "Суспільному" информацию, которая распространялась 30 июля в соцсетях, о том, что к делу привлечены и другие адвокаты:

"Я должен это отрицать и сообщить, что я единственный адвокат подозреваемого. Со мной заключили контракт, о других защитниках в деле речь не идет".

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