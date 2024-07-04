ЗСУ знешкодили 1 200 окупантів і 65 артсистем за добу
Четвер, 4 липня 2024, 07:22
Сили оборони продовжують знищувати ворога на українській землі − лише за минулу добу відмінусували 1 200 загарбників, 65 артилерійських систем та 17 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 547 470 (+1 200) осіб,
- танків − 8 132 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 15 600 (+17) од,
- артилерійських систем − 14 777 (+65) од,
- РСЗВ − 1 115 (+0) од,
- засобів ППО − 878 (+2) од,
- літаків − 360 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 694 (+26) од,
- крилатих ракет − 2 342 (+6) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 19 923 (+73) од,
- спеціальної техніки − 2 468 (+4) од.
Дані уточнюються.