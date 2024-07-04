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ЗСУ знешкодили 1 200 окупантів і 65 артсистем за добу

Ірина БалачукЧетвер, 4 липня 2024, 07:22
ЗСУ знешкодили 1 200 окупантів і 65 артсистем за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують знищувати ворога на українській землі − лише за минулу добу відмінусували 1 200 загарбників, 65 артилерійських систем та 17 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 547 470 (+1 200) осіб,
  • танків − 8 132 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 15 600 (+17) од,
  • артилерійських систем − 14 777 (+65) од,
  • РСЗВ − 1 115 (+0) од,
  • засобів ППО − 878 (+2) од,
  • літаків − 360 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 694 (+26) од,
  • крилатих ракет − 2 342 (+6) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 19 923 (+73) од,
  • спеціальної техніки − 2 468 (+4) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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