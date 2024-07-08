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Росіяни за добу понад 50 разів штурмували Покровський напрямок - Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 липня 2024, 08:48
Росіяни за добу понад 50 разів штурмували Покровський напрямок - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення, найактивніше ворог діє на Покровському напрямку, окупанти 52 рази намагалися прорвати оборону захисників.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Стариця, Глибоке та Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 13. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Невське, Греківка, Макіївка, Терни, а також Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито три штурмові дії поблизу Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Північного та Торецька.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 52 штурмові дії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Чотири атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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