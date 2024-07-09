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Росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині

Тетяна ОлійникВівторок, 9 липня 2024, 18:57
Росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині
Фото - Getty Images

Російські війська 9 липня атакували промисловий об'єкт у Полтавській області.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Дослівно: "Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий обʼєкт. Без постраждалих.

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Що передувало: 

9 липня на території всієї центральної, частково північної і східної частин України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили, що група крилатих ракет з Харківщини заходила на Полтавщину.

Теми: Полтавська область
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