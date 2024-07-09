Росіяни атакували промисловий об'єкт на Полтавщині
Вівторок, 9 липня 2024, 18:57
Російські війська 9 липня атакували промисловий об'єкт у Полтавській області.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін
Дослівно: "Сьогодні росіяни атакували Полтавщину. Попередньо є влучання у промисловий обʼєкт. Без постраждалих.
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Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Віримо у наші Сили оборони!"
Що передувало:
9 липня на території всієї центральної, частково північної і східної частин України оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили, що група крилатих ракет з Харківщини заходила на Полтавщину.