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Путину доложили о 28 населенных пунктах Курщины "под контролем противника"

Анастасия ПроцПонедельник, 12 августа 2024, 15:37
Путину доложили о 28 населенных пунктах Курщины под контролем противника
Скриншот из видео

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".

Источник: российское издание "Новая газета" со ссылкой на слова Смирнова

Детали: Врио губернатора РФ заявил, что обстановка в Курской области "сложная". По его словам, "под контролем противника" находится 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тысяч человек.

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Прямая речь: "Глубина проникновения украинских войск – 12 км, ширина – 40 км. Из региона выехали и эвакуированы 121 тысяча человек, еще 180 тыс. человек подлежат эвакуации".

Детали: Когда глава области озвучивал эту статистику, Путин его перебил и попросил докладывать о других вещах, а это оставить силовикам.

 
Серым на карте отмечены территории, находящиеся под контролем украинских военных. Вокруг них, в зоне затмения, - территории, требующие уточнения. 
Карта: DeepState
 
Приблизительная зона боевых действий показана на основе частично подтвержденных данных и не отражает территориальный контроль.
Карта: Русская служба Радио Свобода (12 августа)

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 12 августа глава России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и потребовал от своего Минобороны, чтобы оно "выдавило противника" из Курской области.
  • 10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, по вытеснению войны на территорию агрессора.
  • Издание Forbes написало, что украинские войска роют окопы в Курской области России, и это является признаком того, что они планируют там остаться.
  • Журналисты геолокували видео, которое опубликовали утром 12 августа российские источники, и установили, что на нем украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области - это примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались ранее.

Курская область Путин
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