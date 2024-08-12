Путину доложили о 28 населенных пунктах Курщины "под контролем противника"
Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
Источник: российское издание "Новая газета" со ссылкой на слова Смирнова
Детали: Врио губернатора РФ заявил, что обстановка в Курской области "сложная". По его словам, "под контролем противника" находится 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тысяч человек.
Прямая речь: "Глубина проникновения украинских войск – 12 км, ширина – 40 км. Из региона выехали и эвакуированы 121 тысяча человек, еще 180 тыс. человек подлежат эвакуации".
Детали: Когда глава области озвучивал эту статистику, Путин его перебил и попросил докладывать о других вещах, а это оставить силовикам.
Что предшествовало:
- 12 августа глава России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и потребовал от своего Минобороны, чтобы оно "выдавило противника" из Курской области.
- 10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, по вытеснению войны на территорию агрессора.
- Издание Forbes написало, что украинские войска роют окопы в Курской области России, и это является признаком того, что они планируют там остаться.
- Журналисты геолокували видео, которое опубликовали утром 12 августа российские источники, и установили, что на нем украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области - это примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались ранее.