Путину доложили о 28 населенных пунктах Курщины "под контролем противника"

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".

Источник: российское издание "Новая газета" со ссылкой на слова Смирнова

Детали: Врио губернатора РФ заявил, что обстановка в Курской области "сложная". По его словам, "под контролем противника" находится 28 населенных пунктов, где проживает около 2 тысяч человек.

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Прямая речь: "Глубина проникновения украинских войск – 12 км, ширина – 40 км. Из региона выехали и эвакуированы 121 тысяча человек, еще 180 тыс. человек подлежат эвакуации".

Детали: Когда глава области озвучивал эту статистику, Путин его перебил и попросил докладывать о других вещах, а это оставить силовикам.

Серым на карте отмечены территории, находящиеся под контролем украинских военных. Вокруг них, в зоне затмения, - территории, требующие уточнения. Карта: DeepState

Приблизительная зона боевых действий показана на основе частично подтвержденных данных и не отражает территориальный контроль. Карта: Русская служба Радио Свобода (12 августа)

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