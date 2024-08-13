МЗС про Курську операцію: Україна не зацікавлена забирати територію РФ, захищаємо своїх

У МЗС наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію в Курській області РФ, а хоче захистити життя своїх людей, також операція не дає змоги ворогові перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область і ускладнює їм логістику.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу 13 серпня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На відміну від РФ Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області, ми хочемо захистити життя своїх людей...

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ЗСУ - цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів і звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Цілями ЗСУ є лише військові. Мета операції - збереження життя наших людей і захист території України від ударів РФ...

Чим швидше РФ погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі Формули миру, тим швидше припиняться рейди Сил оборони України на території РФ".

Деталі: Тихий вказав, що з Курської області РФ лише з початку літа по Сумській області України було завдано понад 2 тисячі ворожих ударів, використано 255 керованих авіабомб і понад 100 ракет.

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"На жаль, в України немає достатньо можливостей наносити далекобійні удари тим озброєнням, яке є, щоб захиститися від цього терору. Немає поки що цих рішень, на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою ЗСУ проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які наносять по Україні удари", - наголосив речник.

За словами представника МЗС, Україна досягає "відповідних цілей" у Курській області і продовжуватиме це робити, оскільки це необхідно для безпеки і захисту країни.

Крім того, Тихий наголосив, що операція на Курщині не дає змоги РФ перекидати додаткові підрозділи на Донеччину, ускладнює ворогові логістику.

У відомстві також заявили, що є обґрунтовані підозри, що Росія може створювати інциденти, включно з перевдяганням російських військових в українську форму для того, щоб сфабрикувати порушення українськими силами міжнародного гуманітарного права.

"Ми застерігаємо наших партнерів бути готовим до такого розвитку подій, і якщо такі спроби з боку РФ будуть, то бути пильними і не піддаватися на російську пропаганду", - сказав речник.

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