МЗС про Курську операцію: Україна не зацікавлена забирати територію РФ, захищаємо своїх
У МЗС наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію в Курській області РФ, а хоче захистити життя своїх людей, також операція не дає змоги ворогові перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область і ускладнює їм логістику.
Джерело: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу 13 серпня, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "На відміну від РФ Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб забирати територію в Курській області, ми хочемо захистити життя своїх людей...
ЗСУ - цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів і звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права. Цілями ЗСУ є лише військові. Мета операції - збереження життя наших людей і захист території України від ударів РФ...
Чим швидше РФ погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі Формули миру, тим швидше припиняться рейди Сил оборони України на території РФ".
Деталі: Тихий вказав, що з Курської області РФ лише з початку літа по Сумській області України було завдано понад 2 тисячі ворожих ударів, використано 255 керованих авіабомб і понад 100 ракет.
"На жаль, в України немає достатньо можливостей наносити далекобійні удари тим озброєнням, яке є, щоб захиститися від цього терору. Немає поки що цих рішень, на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою ЗСУ проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які наносять по Україні удари", - наголосив речник.
За словами представника МЗС, Україна досягає "відповідних цілей" у Курській області і продовжуватиме це робити, оскільки це необхідно для безпеки і захисту країни.
Крім того, Тихий наголосив, що операція на Курщині не дає змоги РФ перекидати додаткові підрозділи на Донеччину, ускладнює ворогові логістику.
У відомстві також заявили, що є обґрунтовані підозри, що Росія може створювати інциденти, включно з перевдяганням російських військових в українську форму для того, щоб сфабрикувати порушення українськими силами міжнародного гуманітарного права.
"Ми застерігаємо наших партнерів бути готовим до такого розвитку подій, і якщо такі спроби з боку РФ будуть, то бути пильними і не піддаватися на російську пропаганду", - сказав речник.
Передісторія:
- 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
- 12 сервня виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов доповів лідеру Кремля Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".
- Станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії, вважає аналітичний проєкт DeepState.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив на Ставці, що українські військові продовжують проводити наступальну операцію на території Курської області РФ. "На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 кв. км РФ… Ситуація знаходиться під нашим контролем", - сказав він.