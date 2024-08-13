МИД о Курской операции: Украина не заинтересована забирать территорию РФ, защищаем своих

В МИД подчеркнули, что Украина не заинтересована забирать территорию в Курской области РФ, а хочет защитить жизни своих людей, также операция не позволяет врагу перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет им логистику.

Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге 13 августа, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "В отличие от РФ Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области, мы хотим защитить жизни своих людей…

ВСУ - цивилизованная европейская военная сила, которая полностью законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целями ВСУ являются лишь военные. Цель операции - сохранение жизни наших людей и защита территории Украины от ударов РФ…

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Чем быстрее РФ согласится на восстановление справедливого мира, в частности на основе Формулы мира, тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны Украины на территории РФ".



Детали: Тихий указал, что с Курской области РФ лишь с начала лета по Сумской области Украины было нанесено более 2 тысяч вражеских ударов, использовано 255 управляемых авиабомб и более 100 ракет.



"К сожалению, у Украины нет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары тем вооружением, которое имеется, чтобы защититься от этого террора. Нет пока что этих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому есть нобходимость с помощью ВСУ проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удары", - подчеркнул спикер.



По словам представителя МИД, Украина достигает "соответствующих целей" в Курской области и будет продолжать это делать, так как это необходимо для безопасности и защиты страны.



Кроме того, Тихий подчеркнул, что операция в Курской области не позволяет РФ перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область, усложняет врагу логистику.



В ведомстве также заявили, что имеются обоснованные подозрения, что Россия может создавать инциденты, включая переодевания российских военных в украинскую форму для того, чтобы сфабриковать нарушение украинскими силами международного гуманитарного права.



"Мы предостерегаем наших партнеров быть готовым к такому развитию событий, и если такие попытки со стороны РФ будут, то быть бдительными и не поддаваться на российскую пропаганду", - сказал спикер.

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