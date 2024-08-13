МИД о Курской операции: Украина не заинтересована забирать территорию РФ, защищаем своих
В МИД подчеркнули, что Украина не заинтересована забирать территорию в Курской области РФ, а хочет защитить жизни своих людей, также операция не позволяет врагу перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет им логистику.
Источник: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге 13 августа, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "В отличие от РФ Украине чужое не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию в Курской области, мы хотим защитить жизни своих людей…
ВСУ - цивилизованная европейская военная сила, которая полностью законов и обычаев ведения войны, международного гуманитарного права. Целями ВСУ являются лишь военные. Цель операции - сохранение жизни наших людей и защита территории Украины от ударов РФ…
Чем быстрее РФ согласится на восстановление справедливого мира, в частности на основе Формулы мира, тем быстрее прекратятся рейды Сил обороны Украины на территории РФ".
Детали: Тихий указал, что с Курской области РФ лишь с начала лета по Сумской области Украины было нанесено более 2 тысяч вражеских ударов, использовано 255 управляемых авиабомб и более 100 ракет.
"К сожалению, у Украины нет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары тем вооружением, которое имеется, чтобы защититься от этого террора. Нет пока что этих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому есть нобходимость с помощью ВСУ проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удары", - подчеркнул спикер.
По словам представителя МИД, Украина достигает "соответствующих целей" в Курской области и будет продолжать это делать, так как это необходимо для безопасности и защиты страны.
Кроме того, Тихий подчеркнул, что операция в Курской области не позволяет РФ перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область, усложняет врагу логистику.
В ведомстве также заявили, что имеются обоснованные подозрения, что Россия может создавать инциденты, включая переодевания российских военных в украинскую форму для того, чтобы сфабриковать нарушение украинскими силами международного гуманитарного права.
"Мы предостерегаем наших партнеров быть готовым к такому развитию событий, и если такие попытки со стороны РФ будут, то быть бдительными и не поддаваться на российскую пропаганду", - сказал спикер.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявили, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".
- По состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать около 44 населенных пунктов в Курской области России, считает аналитический проект DeepState.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные продолжают проводить наступательную операцию на территории Курской области РФ. "В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем", - сказал он.