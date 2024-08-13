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Зеленський закликав до єднання в час, коли Україна "перехопила ініціативу"

Тетяна ОлійникВівторок, 13 серпня 2024, 20:39
Зеленський закликав до єднання в час, коли Україна перехопила ініціативу
Володимир Зеленський. Фото - Getty Images

Глава держави Володимир Зеленський закликав українців діяти ефективно та об’єднано, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна "перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію у своїх інтересах".

Джерело: звернення Зеленського 13 серпня

Пряма мова: "Зараз усім нам в Україні потрібно діяти так само об’єднано та ефективно, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само – ми знову довели, що в будь-якій ситуації ми, українці здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на сто відсотків використати наші досягнення.

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Так і буде. Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави. До всіх фронтових напрямків. Донеччина – Покровський, Торецький, Краматорський. Харківщина. Південь. Окрема увага – Курській області, а отже, – захисту всіх наших прикордонних громад поруч".

Деталі: Окремо Зеленський обговорив із міністром оборони Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та офісом президента, щоб для воїнів, які виконують бойові завдання на території держави-агресора, – були гарантовано й швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту. Також президент подякував військовим за поповнення обмінного фонду.

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Пряма мова: "Знову дякую й усім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд – це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон, і всі вони отримають гуманне ставлення – такого ставлення вони навіть у їхній же, російській, армії не мали".

Передісторія

  • 6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області. 7 серпня російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджували, що українські сили закріпилися в прикордонній зоні. А правитель Росії Володимир Путін назвав ситуацію "провокацією".
  • Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 13 серпня доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населені пункти Курської області РФ.

  • Виконувач обов’язків губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив, що евакуйованих з Курщини біженців переселять на тимчасово окуповану росіянами територію Запорізької області.

ЗеленськийвійнаКурська область
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