Зеленський закликав до єднання в час, коли Україна "перехопила ініціативу"

Глава держави Володимир Зеленський закликав українців діяти ефективно та об’єднано, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна "перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію у своїх інтересах".

Джерело: звернення Зеленського 13 серпня

Пряма мова: "Зараз усім нам в Україні потрібно діяти так само об’єднано та ефективно, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само – ми знову довели, що в будь-якій ситуації ми, українці здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на сто відсотків використати наші досягнення.

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Так і буде. Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави. До всіх фронтових напрямків. Донеччина – Покровський, Торецький, Краматорський. Харківщина. Південь. Окрема увага – Курській області, а отже, – захисту всіх наших прикордонних громад поруч".

Деталі: Окремо Зеленський обговорив із міністром оборони Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та офісом президента, щоб для воїнів, які виконують бойові завдання на території держави-агресора, – були гарантовано й швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту. Також президент подякував військовим за поповнення обмінного фонду.

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Пряма мова: "Знову дякую й усім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд – це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон, і всі вони отримають гуманне ставлення – такого ставлення вони навіть у їхній же, російській, армії не мали".

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