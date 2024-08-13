Зеленский призвал к единению во время, когда Украина "перехватила инициативу"

Глава государства Владимир Зеленский призвал украинцев действовать эффективно и объединенно, как это было и в первые недели и месяцы этой войны, когда Украина перехватила инициативу и начала поворачивать ситуацию в своих интересах.

Источник: обращение Зеленского 13 августа

Прямая речь: "Сейчас всем нам в Украине нужно действовать так же объединенно и эффективно, как это было и в первые недели и месяцы этой войны, когда Украина перехватила инициативу и начала возвращать ситуацию в интересах нашего государства. Сейчас мы сделали так же – мы снова доказали, что в любой ситуации мы, украинцы способны достигать своих задач, способны защищать свои интересы и свою независимость. И мы должны на сто процентов использовать наши достижения.

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Так и будет. Сохраняем внимание к каждому направлению защиты нашего государства. Ко всем фронтовым направлениям. Донетчина – Покровский, Торецкий, Краматорский. Харьковщина. Юг. Отдельное внимание – Курской области, а следовательно, – защите всех наших приграничных общин рядом".

Детали: Отдельно Зеленский обсудил с министром обороны Рустемом Умеровым, представителями Верховной Рады и офисом президента, чтобы для воинов, выполняющих боевые задачи на территории государства-агрессора, – были гарантированно и быстро обеспечены все выплаты, премии и другие вещи, которые предусмотрены для фронта. Также президент поблагодарил военных за пополнение обменного фонда.

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Прямая речь: "Опять спасибо и всем нашим ребятам, которые пополняют обменный фонд – это очень важно для нашего государства. Уже сотни российских военных сдались в плен, и все они получат гуманное отношение – такого отношения они даже в их же, российской, армии не имели".

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