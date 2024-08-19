МЗС Індії: прем’єр Моді відвідає Україну
Понеділок, 19 серпня 2024, 11:10
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить візит до України уперше після повномасштабного вторгнення Росії. Конкретна дата візиту наразі не розголошується.
Джерело: агентство Reuters з посиланням на МЗС Індії
Дослівно: У зовнішньополітичному відомстві країни пообіцяли деталі візиту опублікувати пізніше.
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Reuters зазначає, що Індія утримується від прямого звинувачення Росії війні, водночас закликаючи сусідів до діалогу та дипломатії.
Нью-Делі прагне поглибити свої відносини із Заходом, зберігаючи при цьому зв’язки з давньою подругою Росією.
Нагадаємо: У липні видання WION з посиланням на індійських дипломатів повідомляло, що Моді планує у серпні вперше за час війни відвідати Україну.
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Передісторія:
- На початку липня, в день російської атаки на лікарню "Охматдит" у Києві, Моді відвідав Росію. На зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні та заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою.
- Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.
- Сполучені Штати висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі загарбницької війни, яку РФ веде проти України.