МЗС Індії: прем’єр Моді відвідає Україну

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здійснить візит до України уперше після повномасштабного вторгнення Росії. Конкретна дата візиту наразі не розголошується.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на МЗС Індії

Дослівно: У зовнішньополітичному відомстві країни пообіцяли деталі візиту опублікувати пізніше.

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Reuters зазначає, що Індія утримується від прямого звинувачення Росії війні, водночас закликаючи сусідів до діалогу та дипломатії.

Нью-Делі прагне поглибити свої відносини із Заходом, зберігаючи при цьому зв’язки з давньою подругою Росією.

Нагадаємо: У липні видання WION з посиланням на індійських дипломатів повідомляло, що Моді планує у серпні вперше за час війни відвідати Україну.

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