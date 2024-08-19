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МИД Индии: премьер Моди посетит Украину

Станислав ПогориловПонедельник, 19 августа 2024, 11:10
МИД Индии: премьер Моди посетит Украину
Нарендра Моди, фото: Getty Images

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые после полномасштабного вторжения России. Конкретная дата визита в настоящее время не разглашается.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии

Дословно: Во внешнеполитическом ведомстве страны пообещали детали визита опубликовать позже.

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Reuters отмечает, что Индия воздерживается от прямого обвинения России в войне, в то же время призывая соседей к диалогу и дипломатии.

Нью-Дели стремится углубить свои отношения с Западом, сохраняя при этом связи с давней подругой Россией.

Напомним: В июле издание WION со ссылкой на индийских дипломатов сообщало, что Моди планирует в августе впервые за время войны посетить Украину.

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале июля, в день российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве, Моди посетил Россию. На встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине и заявил, что решение не может быть найдено на поле боя.
  • Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ на это Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.
  • Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с Россией на фоне захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

ИндияУкраина
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