МИД Индии: премьер Моди посетит Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые после полномасштабного вторжения России. Конкретная дата визита в настоящее время не разглашается.

Источник: агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии

Дословно: Во внешнеполитическом ведомстве страны пообещали детали визита опубликовать позже.

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Reuters отмечает, что Индия воздерживается от прямого обвинения России в войне, в то же время призывая соседей к диалогу и дипломатии.

Нью-Дели стремится углубить свои отношения с Западом, сохраняя при этом связи с давней подругой Россией.

Напомним: В июле издание WION со ссылкой на индийских дипломатов сообщало, что Моди планирует в августе впервые за время войны посетить Украину.

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