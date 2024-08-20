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На Київщині уламки збитих цілей пошкодили 4 будинки – ОВА

Ірина БалачукВівторок, 20 серпня 2024, 10:00
На Київщині уламки збитих цілей пошкодили 4 будинки – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уламки збитих російських "Шахедів" та ракет пошкодили 4 приватні будинки у Київській області, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

Джерело: Кравченко у Facebook

Пряма мова голови ОВА: "Вночі та зранку ворог намагався атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Цілі збиті силами ППО.

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Внаслідок падіння уламків збитих цілей наразі зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та господарчої будівлі в одному з населених пунктів області. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади".

Деталі: Також в одному з районів виникло займання трав'яного настилу. Пожежа уже загасили.

За словами Кравченка, оперативні групи наразі продовжують фіксувати наслідкі ворожої атаки.

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"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", – підсумував голова ОВА.

Передісторія:

Київська областьШахедракетний удар
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