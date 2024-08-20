На Київщині уламки збитих цілей пошкодили 4 будинки – ОВА
Уламки збитих російських "Шахедів" та ракет пошкодили 4 приватні будинки у Київській області, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
Джерело: Кравченко у Facebook
Пряма мова голови ОВА: "Вночі та зранку ворог намагався атакувати Київщину за допомогою ударних дронів та ракет. Цілі збиті силами ППО.
Внаслідок падіння уламків збитих цілей наразі зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та господарчої будівлі в одному з населених пунктів області. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади".
Деталі: Також в одному з районів виникло займання трав'яного настилу. Пожежа уже загасили.
За словами Кравченка, оперативні групи наразі продовжують фіксувати наслідкі ворожої атаки.
"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає", – підсумував голова ОВА.
Передісторія:
- Російська армія ввечері 19 серпня запустила ударні безпілотники в Україну з кількох напрямків.
- Вранці під час оголошеної тривоги в Київській області працювала ППО.
- Згодом у КМВА повідомили, що усі ворожі повітряні цілі вдалося знищити ще на підступах до Києва, минулося без жертв і руйнувань.
- Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 20 серпня російські загарбники атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, крилатою ракетою "Іскандер-К", керованими авіаційними ракетами Х-59 та 26 ударними БпЛА типу "Shahed"; 28 повітряних цілей вдалося знищити.