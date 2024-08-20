На Киевщине обломки сбитых целей повредили 4 дома – ОВА

Обломки сбитых российских "Шахедов" и ракет повредили 4 частных дома в Киевской области, сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.

Источник: Кравченко в Facebook

Прямая речь главы ОВА: "Ночью и утром враг пытался атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. Цели сбиты силами ПВО.

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В результате падения обломков сбитых целей пока зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посеченные фасады".

Детали: Также в одном из районов возникло возгорание травяного настила. Пожар уже потушили.

По словам Кравченко, оперативные группы сейчас продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

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"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", – подытожил глава ОВА.

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