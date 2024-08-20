На Киевщине обломки сбитых целей повредили 4 дома – ОВА
Обломки сбитых российских "Шахедов" и ракет повредили 4 частных дома в Киевской области, сообщил глава ОВА Руслан Кравченко.
Источник: Кравченко в Facebook
Прямая речь главы ОВА: "Ночью и утром враг пытался атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. Цели сбиты силами ПВО.
В результате падения обломков сбитых целей пока зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посеченные фасады".
Детали: Также в одном из районов возникло возгорание травяного настила. Пожар уже потушили.
По словам Кравченко, оперативные группы сейчас продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.
"Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", – подытожил глава ОВА.
Предыстория:
- Российская армия вечером 19 августа запустила ударные беспилотники в Украину с нескольких направлений.
- Утром во время объявленной тревоги в Киевской области работала ПВО.
- Позже в КГВА сообщили, что все вражеские воздушные цели удалось уничтожить еще на подступах к Киеву, обошлось без жертв и разрушений.
- Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 20 августа российские захватчики атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 26 ударными БпЛА типа "Shahed"; 28 воздушных целей удалось уничтожить.