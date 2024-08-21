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Моді анонсував, що у Києві поділиться перспективами закінчення війни з РФ

Станіслав ПогоріловСереда, 21 серпня 2024, 12:01
Моді анонсував, що у Києві поділиться перспективами закінчення війни з РФ
Нарендра Моді, фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді закликав до "відновлення миру" перед візитом до України та анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з Росією.

Джерело: "Радіо Свобода", Reuters

Пряма мова Моді: "Я з нетерпінням чекаю на можливість ... поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту в Україні. Як друг і партнер, ми сподіваємося на якнайшвидше відновлення миру і стабільності в регіоні".

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Деталі: Моді вилетів до Польщі в середу і відвідає Київ у п'ятницю, що стане першим візитом індійського прем'єр-міністра до України з часу встановлення дипломатичних відносин понад три десятиліття тому.

За даними Reuters, візит до Києва багато індійських аналітиків розглядають як спробу "контролювати шкоду" від поїздки до Москви, а також як стратегічний акт балансування в той час, коли Нью-Делі зблизився із Заходом, зокрема, з Вашингтоном.

Індійські дипломати заперечують це і кажуть, що зв'язки Нью-Делі з Росією та Україною не залежать одна від одної, а поїздка ґрунтується на взаємодії між Нью-Делі та Києвом у різних сферах.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • На початку липня, в день російської атаки на лікарню "Охматдит" у Києві, Моді відвідав Росію. На зустрічі із правителем РФ Володимиром Путіним закликав його припинити війну в Україні та заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою. 
  • Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях". У відповідь на це Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента України.
  • Сполучені Штати висловили занепокоєння Індії щодо її відносин з Росією на тлі загарбницької війни, яку РФ веде проти України.
  • Офіс президента офіційно підтвердив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності.

ІндіяУкраїнавійнаРосія
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