Моді анонсував, що у Києві поділиться перспективами закінчення війни з РФ

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді закликав до "відновлення миру" перед візитом до України та анонсував, що поділиться перспективами закінчення війни з Росією.

Джерело: "Радіо Свобода", Reuters

Пряма мова Моді: "Я з нетерпінням чекаю на можливість ... поділитися перспективами мирного врегулювання конфлікту в Україні. Як друг і партнер, ми сподіваємося на якнайшвидше відновлення миру і стабільності в регіоні".

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Деталі: Моді вилетів до Польщі в середу і відвідає Київ у п'ятницю, що стане першим візитом індійського прем'єр-міністра до України з часу встановлення дипломатичних відносин понад три десятиліття тому.

За даними Reuters, візит до Києва багато індійських аналітиків розглядають як спробу "контролювати шкоду" від поїздки до Москви, а також як стратегічний акт балансування в той час, коли Нью-Делі зблизився із Заходом, зокрема, з Вашингтоном.

Індійські дипломати заперечують це і кажуть, що зв'язки Нью-Делі з Росією та Україною не залежать одна від одної, а поїздка ґрунтується на взаємодії між Нью-Делі та Києвом у різних сферах.

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